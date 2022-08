Der Countdown läuft. Und es wächst die Sorge vor einem Preisschock an der Zapfsäule: Zum 1. September endet der Tankrabatt. Doch teurer wird Sprit schon jetzt, auch in Schleswig-Holstein. Experten sind sich einig: Auf den letzten Drücker zu tanken, das ist keine gute Idee.

Kiel. Autofahren wird wieder teurer: Obwohl der umstrittene Tankrabatt noch eine Woche gilt und die Rohölnotierungen zum Teil fallen, ziehen die Spritpreise an. Nach wochenlanger Talfahrt und kurzem Stillstand schrammte Diesel am Mittwoch in Schleswig-Holstein im Schnitt erneut an der Zwei-Euro-Marke. Super E10 kostet knapp 1,73 Euro und damit rund zehn Cent mehr als am 12. August – dem günstigsten Tanktag des Monats.

Als einen Grund für die Entwicklung vermuten Experten die höhere Nachfrage. Mit Blick auf einen drohenden Preissprung in der kommenden Woche tanken viele Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt schon voll. Doch der ADAC hat auch diesen unguten Verdacht: „Vieles spricht dafür, dass die Mineralölkonzerne jetzt schon an der Schraube drehen, damit der Schock zum Monatswechsel nicht so heftig wird“, sagt Rainer Pregla, Sprecher des Clubs für Schleswig-Holstein.