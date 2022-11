﻿Einigung im Tarifstreit im privaten Busverkehr

Das Fernsehen gehört zu den festen Größen in der Biografie von Nikolaus Okonkwo, darunter auch ein Kurzauftritt in der Serie „Rote Rosen“, in der auch seine Frau Cheryl Shepard spielte. Seit dieser Spielzeit aber ist der Schauspieler als festes Ensemble-Mitglied am Kieler Schauspiel engagiert. Ein Gespräch über Sprache, Rassismus und die Rolle des Löwen in „Reineke Fuchs“.