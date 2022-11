﻿Energiemarkt spielt auch in Schleswig-Holstein verrückt

Stromkunden – die wurden vor einiger Zeit noch heftig umworben. Heute behandeln manche Versorger sie wie Ballast. Verträge werden gekündigt oder Angebote für eine weitere Versorgung sind so teuer, dass man sie nur ablehnen kann. Der Energiemarkt spielt so verrückt, dass auch alte Hasen staunen.

Kiel. Die E-Mail vom 12. Oktober kommt als tolles Angebot daher, als Ausdruck von Fairness, Transparenz und Preiswürdigkeit. Betreff: „Ihr Stromvertrag: Nur für kurze Zeit – Preis sichern.“ Der junge Mann aus Kiel, der seinen Namen lieber nicht nennen möchte, muss den Text mehrfach lesen, bis er ahnt, was sein Elektrizitätsversorger – die Stadtwerke Flensburg – ihm da anbietet: Da die Preisgarantie für den laufenden Vertrag demnächst auslaufe, lege man ihm ein neues Angebot vor: 55,15 Cent pro Kilowattstunde ab Januar 2023. Das ist ein Anstieg um mehr als 120 Prozent.

Was die Sache besonders bizarr macht: Dieses Angebot ist zunächst nur bis zum 16. Oktober gültig, wird dann immerhin noch drei Tage verlängert. Der junge Mann lässt die Frist verstreichen und bekommt dann seinen neuen Preis mitgeteilt: 63,77 Cent. Unzumutbar also. Der Kieler Kunde macht das, was viele Verbraucherinnen und Verbraucher in diesen unruhigen und unübersichtlichen Zeiten tun: Er kehrt zurück in den Schoß seines Grundversorgers. Das sind die Stadtwerke Kiel.

Trauriger Spitzenreiter beim Strompreis: die Stadtwerke Heide

Auch sie müssen an der Preisschraube drehen, hatten im November erst den Stromtarif um die Hälfte erhöhen müssen, um die rasant steigenden Beschaffungskosten auszugleichen. Doch mit einem Arbeitspreis von 38,49 Cent pro Kilowattstunde bleibt das Unternehmen nicht nur unterhalb des Strompreisdeckels, sondern ist auch weit entfernt von den Preisregionen, in die sich viele Versorger zum Jahreswechsel begeben. Trauriger Spitzenreiter beim Strom ist aktuell die Stadtwerke Heide GmbH – Arbeitspreis brutto ab 1. Januar: 68,39 Cent.

„Der Energiemarkt spielt so verrückt wie noch nie“, sagt Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel. Es ist gar nicht lange her, da waren dem Unternehmen viele Kundinnen und Kunden von der Stange gegangen, weil Stromdiscounter mit gigantischen Einsparungen lockten. Tatsächlich hatten die Stadtwerke Kiel in den Zeiten der Wechsel-Euphorie schlechte Karten im Preiswettbewerb. Denn anders als die Billiganbieter kauft das Unternehmen – das als Grundversorger in Kiel einen gesetzlichen Versorgungsauftrag zu erfüllen hat – seinen Energiebedarf sehr langfristig ein. Das war ein echter Nachteil in Zeiten niedriger Notierungen an der Strombörse. Nun jedoch ist diese Vorsicht ein knallharter Trumpf im Wettbewerb: Konkurrenten, die Strom im Sommer dieses Jahres zu astronomischen Preisen einkaufen mussten, können gar nicht anders, als ihre Preise nun drastisch anzuheben. Einige Billigheimer sind längst pleite oder haben einfach die Energielieferung beendet.

Strom und Gas: Manche Anbieter nehmen gar keine Kunden mehr an

Kunden, die heute einen neuen Anbieter suchen, erleben regelmäßig Frust auf den Websites von Versorgern und Vergleichsportalen. Entweder sind die Preise schwindelerregend hoch, oder die Unternehmen nehmen gegenwärtig überhaupt keine Kunden an, die außerhalb ihres Versorgungsgebietes wohnen. „Unser Online-Portal ist derzeit nicht nutzbar“, heißt es etwa bei den Stadtwerken Neumünster (SWN). Und: „Der Energiemarkt ist von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stark betroffen.“ Aus diesem Grund könne man momentan leider keine Produkte anbieten. 

Aufgrund der gestiegenen Beschaffungspreise erhöhen auch die SWN die Preise deutlich: Die Stromkosten für einen Haushalt mit 2500 Kilowattstunden Verbrauch klettern um 444 Euro im Jahr, bei einem Gashaushalt (20 000 Kilowattstunden) sind es 840 Euro – allerdings ohne die Wirkung der Preisbremsen.

Frustriert sind aber auch die Versorger selber, weil sie in kürzester Zeit einen nie dagewesenen Wust an regulatorischen Eingriffen abarbeiten müssen – vom Hin und Her bei der Gasumlage über die Mehrwertsteuersenkung und die Abwicklung der Dezember-Entlastung bis hin zu den Preisbremsen. „Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten“, sagt SWN-Sprecherin Saskia Ullrich. Doch sie sagt auch: „Für uns als Unternehmen bedeutet das auch sehr viel Arbeit, die im Hintergrund passiert.“ Gerade Entscheidungen, die sehr kurzfristig kämen oder wieder geändert würden, „bedeuten für uns auch enorme Kosten“.

Energiepreise: Die Verunsicherung wächst

Nicht nur die Kundenhallen der Versorger füllen sich mit Menschen, die Aufklärung wollen oder Hilfe – weil sie zum Beispiel Nachzahlungen nicht leisten können. Auch die Verbraucherzentralen spüren Verunsicherung. Bei einer Preiserhöhung steht Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu. Das bringt natürlich nicht viel, wenn es kaum Alternativen gibt. Und so sagt Carina Habeck von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein etwas, was Verbraucherschützer früher so nicht sagten: „Der Wechsel in die Grundversorgung kann aktuell eine günstigere Alternative sein.“