﻿Energiewende: Mäßiges Zeugnis für Landesregierung in Kiel

Kiel. Ehrgeizige Ziele sichern noch nicht den Erfolg. Man muss auch etwas dafür tun. Diese Binsenweisheit gilt in der Schule, hat aber auch darüber hinaus Bestand. Zum Beispiel beim Kampf gegen die Klimakrise. Und so stellen die Industrie- und Handelskammern im Land sowie der Branchenverband LEE der schwarz-grünen Landesregierung nach einem Jahr Amtszeit im Fach Energiewende gerade einmal eine Drei aus. Es gibt also Licht und Schatten, doch die Ermahnung fällt deutlich aus: „Wenn Schleswig-Holstein 2040 erstes klimaneutrales Industrieland werden will, dann muss sich die Landesregierung noch ordentlich strecken“, sagt Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein. Was die Energiepolitik im Norden dringend brauche, sei ein echter Realitätscheck.

Es gibt einige Zahlen, die zeigen, wie groß die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist. Ja, sagt Ipsen, Schleswig-Holstein produziere heute bereits 160 Prozent seines Stromverbrauches selbst, und zwar weitgehend grün. Doch reiche das noch lange nicht aus, um den sektorübergreifend stark wachsenden Bedarf auch künftig zu decken. So werde allein die geplante Northvolt-Batteriefabrik bei Heide jährlich rund zwei Terawattstunden Strom verbrauchen. Das entspreche etwa der Größenordnung an Stromproduktion, die in Schleswig-Holstein jährlich abgeregelt werden müsse, weil die Netze diese Mengen nicht mehr aufnehmen können. Das Land, fordert Ipsen, müsse die hohe Verfügbarkeit erneuerbarer Energien als Wettbewerbsvorteil nutzen, um weitere grüne Energien anzusiedeln.

Bilanz zur Energiewende: Nachholbedarf vor allem bei Wasserstoff

Dass der längste Weg zur Klimaneutralität noch zu gehen ist, zeigen besonders deutlich diese Zahlen: Nach einem Gutachten für die Landesregierung wird bis 2030 zur Erzeugung von Wasserstoff im Land eine Elektrolyseurleistung von 1000 Megawatt benötigt. Derzeit installiert: weniger als zehn Megawatt. Und so fordern Ipsen wie auch LEE-Landesgeschäftsführer Marcus Hrach: Die Landeswasserstoffstrategie müsse zügig abgeschlossen und regulatorische Hemmnisse beseitigt werden. Ipsen: „Damit Schleswig-Holstein nicht nur Wasserstoff-Transitland wird, müssen Verbrauch und Erzeugung auf regionaler Ebene strategisch mitgedacht werden.“

Überhaupt Wasserstoff. Nach Einschätzung von Ipsen wird dieser zukunftsträchtige Energieträger aktuell für derart viele Anwendungen eingeplant, dass man sich schon fragen müsse, wo dieser ganze Wasserstoff denn überhaupt herkommen solle: „Wir handeln hier in großem Stil mit einem Gut, von dem es aktuell nur sehr geringe Mengen gibt.“ Und so bewertet der IHK-Mann den Einsatz von Wasserstoff zur klimaneutralen Wärmeproduktion skeptisch: „Bei allen Plänen zur Wärmewende muss gewährleistet sein, dass die Industrie Vorrang hat.“ Denn in vielen Branchen sei der Bedarf an Prozesswärme so groß, dass er physikalisch allein durch Strom nicht zu decken sei.

Immerhin ein Teil-Lob für Windkraftausbau

Ein eingeschränktes Lob gibt es für das Tempo beim Windkraftausbau in Schleswig-Holstein. So freut sich Hrach darüber, dass im ersten Quartal dieses Jahres neue Windanlagen an Land mit 400 Megawatt Leistung genehmigt wurden. Nur müsse dieses Tempo dann bitte auch bis 2030 gehalten werden. Dazu müsse die Regionalplanung für den Ausbau der Windenergie dringend vorangetrieben werden. Ein Abschluss der Planung bis Ende der Legislatur 2027, wie von der Regierung vorgesehen, sei zu spät.

Eile sei auch bei der Photovoltaik geboten, der PV-Erlass müsse dringend weiterentwickelt werden. Hrach: „Mir scheint, es ist noch nicht überall klar, dass die Errichtung neuer Anlagen gesetzliche Priorität hat.“ Dem müssten zum Beispiel die Denkmal- und Naturschutzbehörden Rechnung tragen. „Wir brauchen einen neuen Umgang mit Genehmigungsprozessen.“ Und: Ein neuer Erlass zum Ausbau der Photovoltaik dürfe nicht das Ziel haben, Flächen auszuschließen. Vielmehr müsse das Land den Kommunen aktiv zur Seite stehen, um neue Freiflächenanlagen zu realisieren.

Und das Fazit? Selbst als Vorreiter stehe Schleswig-Holstein erst am Anfang der Energiewende, so IHK und Erneuerbaren-Verband. Auch habe der Norden bisher nur einen Spitzenplatz in Deutschland, weil die anderen Länder noch weniger auf Kurs seien. Da kann man auch sagen: Die Drei wackelt.

