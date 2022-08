﻿Ernüchternde Tourismus-Bilanz: Restaurants und Hotels in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnen hohe Einbußen

Bei Sommerwetter sind die Strände in MV, wie hier in Warnemünde, nach wie vor gut gefüllt.

Freie Betten in Hotels, leere Tische in Lokalen – und das mitten in der Hochsaison. Das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern beklagt zur Halbzeit der Sommersaison starke Rückgänge. Womöglich ist der Trend zum Deutschland-Urlaub, den Corona brachte, schon wieder vorbei. Aber es gibt weitere Gründe für schlechte Zahlen.

