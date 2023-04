FDP sieht Habeck bei Heizungsumstellung auf falschem Kurs

Lentföhrden

Er wog nicht mal so viel wie ein Liter Milch und war so klein wie ein Laib Brot. Kosmo aus Lentföhrden kam 2018 in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt. Er gilt als Extrem-Frühchen. Seine Mama Daniela Janßen erzählt, wie schwer die letzten Jahre für die Familie waren – und wie es dem kleinen Kosmo heute geht.