﻿Werften FSG und Nobiskrug sind plötzlich ohne Geschäftsführer

Kiel/Flensburg. Die Probleme der Werftengruppe Nobiskrug und Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) werden gerade nicht kleiner. Nach den schweren Monaten zum Jahresbeginn kommt nun der nächste Rückschlag. Geschäftsführer Philipp Maracke hat seinen Posten geräumt.

Wie es mit der Geschäftsführung weitergeht, hängt jetzt vom Inhaber Lars Windhorst ab. Er ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den bisherigen Geschäftsführer, wie ein Sprecher von Lars Windhorst auf Anfrage bestätigt.

Umbau in der Tennor-Holding von Lars Windhorst

Der Name des neuen Geschäftsführers soll dann bekannt gegeben werden, wenn die Umstrukturierung innerhalb der Tennor-Gruppe von Lars Windhorst beendet ist. „Das wird nur eine Frage von Tagen sein“, so Andreas Fritzenkötter, Windhorst-Sprecher.

Die Werftengruppe soll innerhalb der Tonner-Holding von den Niederlanden zu einem Zweig in die Schweiz wechseln. Damit wolle man die Schiffbausparte neu aufstellen.

Die Werftengruppe FSG-Nobiskrug hat mit dem Weggang des Geschäftsführers aber auch erneut ein Problem zu meistern. Nachdem man bislang bei den erhofften Aufträgen für Marineschiffe durch das Sondervermögen des Bundes nicht zum Zug kam und dann noch ein Hackerangriff das Unternehmen traf, droht in absehbarer Zeit erneut eine Lücke bei der Auslastung.

Weggang von Philipp Maracke hat alle überrascht

„Die Belegschaft ist natürlich verunsichert, wenn der Geschäftsführer nicht mehr da ist“, sagt Flensburgs IG-Metallchef Michael Schmidt auf Anfrage. Von dem überraschenden Weggang habe auch er erst durch die Medien erfahren.

Die Gewerkschaft und der Betriebsrat hoffen jetzt auf schnelle Antworten von Lars Windhorst, dem die Werft seit 2020 gehört. Philipp Maracke war damals als Geschäftsführer aus Kiel von German Naval Yards geholt worden.

Die operative Führung der Werft solle zunächst durch die Leitungsebene im Management übernommen werden, so Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter.

FSG: Ein RoRo-Neubau in der Halle

Aktuell baut die FSG in Flensburg eine RoRo-Fähre für einen Auftraggeber aus Australien. Im April hatte die FSG zuletzt eine RoRo-Fähre an eine Reederei aus Abu Dhabi ausgeliefert. Allerdings blieben die dringend erhofften Anschlussaufträge aus. In Rendsburg bei der Nobiskrug-Werft liegen mehrere Megajachten in den Docks. Die neue Luxusjacht „Miza“ soll in diesem Sommer ausgliefert werden.

Die Hauptaufgabe ist jetzt die Sicherstellung der Liquidität für die kommenden Monate. Die Werften FSG und Nobiskrug haben zusammen etwa 600 Mitarbeiter, von denen 370 am Standort in Flensburg sind. In Rendsburg ist überwiegend der Jachtbau konzentriert.

