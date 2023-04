﻿PSD Bank Kiel fusioniert mit Hamburg

Kiel. Bevor auch nur der Verdacht aufkommt, stellt Jörg Bercher (56) klar: „Nein, wir werden nicht geschluckt“, sagt der Vorstandssprecher. Auch sei diese Fusion keine „Notgeburt“. Fakt ist: Nach 150 Jahren Eigenständigkeit begibt sich die kleine PSD Bank Kiel in die Arme eines deutlich größeren Partners. Wenn die Gremien grünes Licht geben– am 28. Juni stimmt die Generalversammlung der Kieler über das Vorhaben ab – wird das Institut rückwirkend zum Januar dieses Jahres mit der PSD Bank Nord aus Hamburg verschmelzen.

Von einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“ sprechen Bercher und sein Kieler Vorstandskollege Matthias Drescher (47) – trotz des beachtlichen Größenunterschiedes. Die PSD Kiel bringt es auf eine Bilanzsumme von 650 Millionen Euro, die Hamburger kommen auf knapp 2,2 Milliarden. Das Kieler Institut gehört 14 000 Genossenschaftsmitgliedern, Hamburg hat rund 60 000 Genossinnen und Genossen. Das Geschäftsgebiet der PSD Kiel ist Schleswig-Holstein (ohne Lübeck), die PSD Nord ist in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und im nördlichen Niedersachsen unterwegs. Und schließlich: Kiel hat knapp 100 Beschäftigte, Hamburg rund 180.

Fusion der PSD Bank Kiel: Der alte Name wird verschwinden

Trotz Augenhöhe: Emotional fällt der Schritt Bercher und Drescher nicht ganz leicht – manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dürfte es ähnlich gehen. Schließlich wird der Name „PSD Bank Kiel“ verschwinden, denn das neue Institut soll so heißen wie die Hamburger heute: PSD Bank Nord. Und der heutige Sitz der PSD Kiel wird künftig nur noch eine Niederlassung sein. Zentrale des neuen Unternehmens wird Hamburg. Erst im Januar 2022 hatte die PSD Bank Kiel ihr neues Domizil bezogen: das für 4,5 Millionen Euro modernisierte Ex-Dela-Haus in der Eggerstedtstraße.

Doch mit Emotionen allein kommt man nicht weit im hart umkämpften Bankgeschäft. Angesichts der Herausforderungen für die Branche, so die beiden Kieler Chefs, sei es an der Zeit gewesen, die Kräfte zu bündeln. Und da habe sich der große Nachbar einfach angeboten. Beide Häuser seien zwar ähnlich strukturiert, doch gebe es viele Bereiche, in denen man sich gut ergänze. Fest steht: Arbeitsplätze sollen durch die Verschmelzung auf keinen Fall abgebaut werden. Das liegt auch an der Herausforderung, die Bercher an erster Stelle erwähnt: den Fachkräftemangel. Beide Institute hätten unbesetzte Stellen, einige Tätigkeiten seien bereits ausgegliedert worden: „Durch den größeren Pool an Beschäftigten haben wir nun die Chance, diese Tätigkeiten wieder in die Unternehmen zurückzuholen.“

PSD Bank Kiel: Alleine wäre es immer schwieriger geworden

Wäre die PSD Kiel ohne die Fusion in Bedrängnis geraten? Nein, sagen Bercher und Drescher, aber das Geschäft wäre schwieriger geworden. So hat die lange Nullzinsphase mit niedrigen oder sogar negativen Margen durchaus Schrammen in der Bilanz hinterlassen. Auch die Rasanz des Zinsanstieges im vergangenen Jahr sei eine Belastung. Einerseits ist Bercher froh, dass im Kreditgeschäft wieder Geld zu verdienen ist, anderseits haben die Institute noch viele langfristige und niedrig verzinste Immobiliendarlehen in den Büchern, denen steigende Zinsen für Kundeneinlagen gegenüberstehen.

Bercher – er wird in den dreiköpfigen Vorstand des neuen Institutes aufrücken – ist fest davon überzeugt: „Diese Fusion wird allen gut tun: Beschäftigten, Mitgliedern, Kundinnen und Kunden.“ Auf gar keinen Fall werde das neue Institut sein Engagement für die Region – vor allem in Form vielfältiger Sponsoringaktivitäten – herunterfahren. Schließlich ist Solidarität eine der Wurzeln der Bank, die vor 150 Jahren das Licht der Welt erblickte: als Selbsthilfeverein der Postbeschäftigten. Bundesweit besteht die PSD-Bankengruppe derzeit noch aus 14 rechtlich selbstständigen und unabhängigen Kreditinstituten für Privatkunden. Das Kürzel PSD ergab sich aus dem früheren Namen Post-Spar- und Darlehnsverein. Diese Vereine erbrachten Finanzdienstleistungen ursprünglich ausschließlich für Postbedienstete.