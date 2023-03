﻿Galeria Karstadt schließt 52 Standorte: Wie es mit Karstadt Kiel weitergeht

Der angezählte Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat seine mit großer Spannung erwartete Entscheidung über die Zukunft von bundesweit 129 Filialen verkündet. Insgesamt werden 52 Standorte geschlossen. So geht es in Kiel weiter.

Kiel. Karstadt in Kiel ist gerettet. Was sich seit Wochen angedeutet hat, ist nun beschlossene Sache: Der Kaufhausstandort an der Ecke Sophienblatt/Ziegelteich mit Ankerfunktion für die gesamte Kieler Innenstadt bleibt erhalten.

Am Montag gab die Arbeitnehmervertretung des finanziell angeschlagenen Konzerns erste Einzelheiten zu dem mit Spannung erwarteten Standortkonzept bekannt. Das löst an vielen Orten in Deutschland Frust und Enttäuschung aus: Von den insgesamt 129 Filialen werden 52 noch in diesem Jahr geschlossen. Eine Hiobsbotschaft gibt es für den zweiten Karstadt-Standort in Schleswig-Holstein: Auch das Haus in Lübeck steht auf der Schließungsliste.

Karstadt Kiel: Genaues Konzept ist noch nicht bekannt

Wie es in Kiel konkret weitergeht, mit welchem Konzept das Haus langfristig erfolgreich sein soll – das ist offiziell noch nicht bekannt. Doch nach Informationen der Kieler Nachrichten wird die Kieler Filiale deutlich verkleinert. Demnach gibt Karstadt zwei der vier Etagen – Erdgeschoss (Zugang Ziegelteich) und Untergeschoss – sowie die gesamte Sportfläche auf. In einer gemeinsamen Absichtserklärung hatten Landeshauptstadt und Unternehmensvertreter im Januar vereinbart, alles dafür zu tun, das Warenhaus mit Ankerfunktion für die ganze Innenstadt zu erhalten – und für die Zukunft zu stärken.

Insgesamt werden nach Angaben des Gesamtbetriebsrates weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren. Bei Karstadt in Kiel arbeiten rund 190 Beschäftigte, insgesamt hat der Konzern mehr als 17 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal in weniger als drei Jahren Rettung per Schutzschirmverfahren gesucht. Schon im ersten Verfahren hatten Gläubiger auf Milliardenforderungen verzichtet, damit die Warenhauskette einen Weg aus der Krise findet.