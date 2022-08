Seit August ist Markus Biercher neuer Chef der Regionaldirektion Nord der Agentur für Arbeit in Kiel. Im Interview erzählt Biercher, was er als Erstes angehen will, welche Entwicklungen er auf dem Arbeitsmarkt erwartet – und ob die Flüchtlinge aus Ukraine helfen können, den Fachkräftemangel zu beheben.