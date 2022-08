Kiel. Die Anspannung ist Frank Meier durchaus anzumerken. Seit Monaten operiert der Vorstandschef der Stadtwerke Kiel im Krisenmodus. Er glaubt nicht, dass Kielerinnen und Kieler im Winter frieren müssen. Dennoch fürchtet er, dass viele Haushalte die Dimension der Herausforderung noch nicht verinnerlicht haben. Die bislang absehbaren Preissteigerungen beim Gas seien eher ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch zu erwarten ist: „Das dicke Ende kommt erst noch.“

Herr Meier, haben die Verbraucher inzwischen verinnerlicht, was mit ihrer Gasrechnung passieren wird?

Frank Meier: Ich fürchte, die Brisanz der Lage ist bei vielen Menschen noch nicht angekommen. Wir haben ja den Gaspreis zum Juli erhöht und werden zum 1. Oktober die von der Bundesregierung beschlossenen Gasumlagen eins zu eins auf den Preis aufschlagen. Damit verteuert sich die Kilowattstunde um 3,05 Cent netto. Dazu gehen die Schreiben ab dieser Woche raus. Die Entwicklung ist extrem dynamisch: Anfang des Jahres hatten wir in der Grundversorgung für Bestandskunden bei einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden Jahreskosten von 1860 Euro. Durch die Preiserhöhung im Juli sind daraus 2590 geworden. Und durch die Umlagen zum Oktober sprechen wir von 3310 Euro.

Aber es kommt ja noch die Mehrwertsteuersenkung.

Wenn sie so beschlossen wird, wie angekündigt, würde man bei knapp unter 3000 Euro landen. Das bringt also schon enorm etwas. Doch das dicke Ende kommt ja noch. Anfang des Jahres werden wir die Preise aufgrund der immens gestiegenen Beschaffungspreise erneut anheben müssen.

Was heißt das konkret für einen Vier-Personen-Haushalt, der als Vertragskunde ab Oktober 15, 7 Cent pro Kilowattstunde bezahlt?

Wie hoch die nächste Preiserhöhung ausfällt, können wir noch nicht sagen. Das wird keine Verdoppelung sein, aber von weniger als zehn Prozent müssen wir gar nicht reden. So ehrlich sollten wir in dieser Energiekrise sein. Und wie sich die Umlagen entwickeln, die ja quartalsweise angepasst werden können, das haben wir nicht in der Hand. Für uns stellt sich das Problem, dass wir zwar Gasmengen zu günstigen Konditionen eingekauft haben, dass wir aber sukzessive aus diesen Verträgen herauskommen, sprich: neue Mengen zu deutlich höheren Preisen einkaufen müssen. Wenn sich die Lage nicht entspannt, geht die Schere immer weiter auseinander.

Können Sie das konkreter fassen?

Vergangenes Jahr im April/ Mai lagen wir bei einem Beschaffungspreis für Erdgas von 20 Euro pro Megawattstunde. Aktuell sehen wir Preise von deutlich über 200 Euro pro Megawattstunde. Das sind 20 Cent pro Kilowattstunde – nur fürs Gas. Das ist eine Verzehnfachung! Da sind noch keine Umlagen drin, keine Steuern, keine Abgaben, keine Netzgebühren, keine Vertriebskosten, keine Marge für uns. Gazprom hat gerade erst damit gedroht, dass wir auch 400 Euro pro Megawattstunde sehen werden. Das ist wirklich ein Wirtschaftskrieg. Und wenn man sich die Preiskurven an den Energiebörsen anschaut, sind wir vielleicht schon bald auf diesem Level. Das ist alarmierend.

Worauf muss ich mich als Gaskunde denn gefasst machen?

Auf jeden Fall darauf, dass Gas drastisch teurer und nie wieder so günstig sein wird, wie es mal war. Aktuell können wir im Rahmen unserer langfristigen Beschaffung noch mit vergleichsweise niedrigen Beschaffungskosten arbeiten. Wenn wir unsere offenen Gasmengen zu aktuellen Marktkonditionen einkaufen, dann landen wir bei weiteren Preiserhöhungen, die bei einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden durchaus einen Betrag von 1000 bis 1500 Euro im Jahr ausmachen können.

Das heißt, so ein Haushalt muss sich auf Gaskosten von 4000 bis 4500 Euro im Jahr einstellen?

So ist es. Das basiert auf den Preisen vom August 2022. Wo die Preise im Winter sein werden, ist völlig unklar. Klar ist nur, dass der Preisdruck groß bleiben wird und die Belastungen für die Menschen weiter zunehmen. Dies wird eine große Kraftanstrengung für die Gesellschaft und die Politik.

Was bedeutet teures Gas für die Fernwärmekunden?

Wir erzeugen unsere Fernwärme aus Gas. Und auf dieses Gas müssen wir die Gasumlagen bezahlen, wie jeder andere Industriebetrieb und Haushalt auch. Natürlich werden wir die Umlage auch an unsere Fernwärmekunden weitergeben müssen. Der einzige Unterschied zwischen Gas- und Fernwärme ist ja: Bei Gas habe ich die Erzeugungsanlage direkt im Haus, bei Fernwärme steht sie als großes Kraftwerk auf dem Ostufer.

Also: Fernwärmekunden sind auch Gaskunden.

Und genauso müssen sie behandelt werden. Würden die Fernwärmekunden ausgenommen werden, müssten alle anderen mehr für die Umlagen zahlen. Die Idee einer solidarischen Gleichbelastung aller auf der Basis von Erdgas versorgten Kunden liefe somit ins Leere. Der Gesetzgeber hat das im Energiesicherungsgesetz bisher leider nicht berücksichtigt – obwohl die Verbände darauf ganz klar hingewiesen haben. Wir gehen davon aus – und haben aus Berlin auch entsprechende Signale – dass hier schnell nachgebessert wird und eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen wird.

Und wie teuer wird es damit für Fernwärmehaushalte?

Wenn man die Umlagen einberechnet und die auf Basis der Preisgleitklausel ohnehin zum 1. Januar 2023 anstehende Preiserhöhung um rund 60 Prozent, dann werden sich die Preise wahrscheinlich in etwa verdoppeln. Deshalb ist es extrem wichtig, die Mehrwertsteuer auch bei der Fernwärme zu senken.

Was bedeutet die aktuelle Lage auf dem Energiemarkt wirtschaftlich für die Stadtwerke Kiel?

Es gibt im wesentlichen zwei Risiken. Das eine wäre, dass wir die Gasumlage nicht an die Fernwärmekunden weitergeben dürften. Davon gehe ich aktuell jedoch nicht mehr aus. Das zweite Risiko ist das Thema Gasverstromungsverbot, das nach dem sogenannten Ersatzkraftwerke-Bereithaltungsgesetz grundsätzlich möglich ist. Wir haben immer gefordert, die hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung, wie wir sie in Kiel haben, von diesem Verbot auszunehmen. Das aber ist nicht passiert. Damit besteht gesetzlich die Möglichkeit, dass das Bundeswirtschaftsministerium per Verordnung die Gasverstromung untersagt oder reduziert. Das würde einem Betriebsverbot für unser Küstenkraftwerk nahekommen – mit der Folge, dass wir die Wärme, die wir ja zwingend erzeugen müssen, in unseren vier Heizwerken produzieren müssten, deren Einsatz generell nur im Reservefall und für die Spitzenlasten bei sehr kalten Temperaturen vorgesehen ist. Auch die arbeiten mit Gas erzeugen aber ausschließlich Wärme und benötigen daher nur ungefähr die Hälfte der Gasmenge wie das Küstenkraftwerk. Die Reservewerke sind längst nicht so effizient und klimafreundlich wie das Küstenkraftwerk. Zudem sind sie relativ alt und damit auch anfälliger für Störungen. Strom könnten wir ohne den Einsatz des Küstenkraftwerks dann jedoch nicht mehr erzeugen.

Was würde das bedeuten?

Das wäre wirtschaftlich für uns ein erhebliches Risiko. Aufgrund der hohen Volatilität der Energiemärkte lässt sich dieses Risiko derzeit jedoch nicht quantifizieren.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das Kraftwerk vom Netz nehmen müssen?

Das ist die große offene Frage. Die Bundesregierung will Gas durch Kohle ersetzen – was in der aktuellen Lage politisch nachvollziehbar ist, für das Klima aber sehr schädlich wäre. Derzeit gelingt es offenbar aber nicht, Kohlemeiler so zu reaktivieren, wie man es sich vorgestellt hat. Das gibt uns die berechtigte Hoffnung, dass man den Einsatz von Gaskraftwerken auch in der derzeitigen Energiekrise weiterhin braucht, um den Strommarkt zu stabilisieren. Ich bin daher sehr zuversichtlich, was den weiteren planmäßigen Einsatz unseres Küstenkraftwerks betrifft.

Viele Kunden werden nicht in der Lage sein, hohe Nachzahlungen zu leisten. In welcher Höhe stellen Sie sich auf Einnahmeausfälle ein?

Der Anteil der Gespräche mit Kunden, die die steigenden Energiekosten zukünftig nicht ohne Weiteres bewältigen können, nimmt zu. Eine konkrete Prognose für Einnahmeausfälle lässt sich daraus jedoch nicht direkt ableiten. Aus unserer Sicht ist es sehr wichtig, dass die konkreten Möglichkeiten, Energie zu sparen, bei allen Kunden präsent sind und zumindest helfen können, einen Teil der Mehrkosten abzufedern. Auch dazu soll ja unsere groß angelegte Energiesparkampagne dienen, der sich bereits 50 Partner angeschlossen haben. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die bereits diskutierten staatlichen Hilfsprogramme geprüft und sinnvoll ausgeweitet werden.

Wie werden Sie mit Haushalten umgehen, die ihre Energieschulden nicht bezahlen können ?

Kunden, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, empfehlen wir, sich zeitnah per Mail oder telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen. Ziel muss es sein, gemeinsam eine tragfähige Lösung für den Ausgleich der Schulden und die laufenden Abschlagszahlungen zu finden. Unser Ziel ist es in erster Linie, dass finanziell in Not geratene Kunden weiter Energie beziehen können und eine Versorgungsunterbrechung vermieden wird. So bieten wir auch Ratenzahlungen an und unterstützen finanziell die Schuldner- und Insolvenzberatung über den Verein Lichtblick.