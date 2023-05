Gasverbrauch in Schleswig-Holstein weiter gesunken

Mit Video

Land plant Bürgschaften in Milliardenhöhe für kommunale Wärmenetze

Wie kann die Wärmewende in Schleswig-Holstein gelingen? Darüber hat Schleswig-Holsteins Landesregierung am Dienstag unter anderem mit Vertretern von Stadtwerken und Energiewirtschaft gesprochen. Das Land will die kommunalen Wärmenetze mit Bürgschaften in Höhe von zwei Milliarden Euro unterstützen.