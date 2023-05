﻿Streit um günstigen Industriestrom: Was wird aus Northvolt?

Kiel. Eine Batteriezellenfabrik braucht Strom. Viel Strom. Rund zwei Terrawattstunden jährlich würde das Northvolt-Werk in Norderwöhrden vor den Toren Heides in der Endausbaustufe locker verbrauchen – wenn es denn kommt. Für den schwedischen Unternehmenschef Peter Carlsson steht daher fest: Eine langfristige Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen aus erneuerbaren Energien ist entscheidend für die Standortfrage – neben der Finanzierung natürlich.

Doch ausgerechnet über das Thema günstigen Strom für die Industrie gibt es Streit in der Berliner Ampelkoalition. Der grüne Wirtschaftsminister will ihn, der liberale Finanzminister aber möchte für Subventionen dieser Art kein Geld ausgeben.

Die deutsche Industrielobby fordert einen Strompreis zwischen vier und sechs Cent pro Kilowattstunde – das ist ein Bruchteil dessen, was Industriestrom derzeit in Deutschland kostet: Unternehmen, die viel Energie verbrauchen – etwa die Chemie – mussten nach einer Auswertung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft im vergangenen Jahr mehr als 18 Cent pro Kilowattstunde berappen.

Bei sehr langfristigen Verträgen ist es zwar meist deutlich weniger. Doch man sollte sich nicht täuschen lassen, wenn hier von Cent-Beträgen die Rede ist: Für das Projekt Northvolt würde ein vergünstigter Industriestromtarif Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich bedeuten.

Batteriefabrik Heide: Northvolt könnte USA den Vorzug geben

Und es gibt ja noch andere Orte auf der Welt, die vordringlich als Standort für eine Batteriefabrik genutzt werden könnten. Die USA zum Beispiel: Mit gigantischen Fördermitteln locken die Amerikaner derzeit strategisch wichtige Industrien ins Land – und dazu zählt die Produktion von Batterien für Elektrofahrzeuge allemal.

Laut Carlsson hat der Inflation Reduction Act (IRA) der Biden-Regierung „eine große Dynamik ausgelöst“. Vor einem Jahr wollte Northvolt noch zuerst in Europa und erst dann in Nordamerika bauen. Nun jedoch, so der Northvolt-Chef, könne es doch sein, dass man der Expansion auf dem US-Markt Vorrang gebe. Zwei gigantische Fabriken gleichzeitig hochzuziehen – das könnte den erst 2016 als Start-up auf dem hart umkämpften Batteriemarkt gestarteten Anbieter doch überfordern.

Zwar hat das 4500-Mitarbeiter-Unternehmen mit Volkswagen und BMW sowie skandinavischen Pensionsfonds und der US-Investmentbank Goldman Sachs potente Investoren im Rücken. Doch ist Northvolt damit noch kein Großkonzern, der Milliardenkosten locker wegstecken kann. Nicht zu vergessen: Die erste Northvolt-Fabrik – in Schweden – steckt noch in der Pilotphase. Die Nachfrage ist gigantisch: Schon jetzt liegt das Auftragsvolumen bei rund 55 Milliarden Euro.

Northvolt Schleswig-Holstein: Hinter den Kulissen glühen die Drähte

Expansion ist also ein Muss. Umso mehr lockt das Staatsgeld jenseits des Atlantiks. „Northvolt kann in den USA über zehn Jahre mit Hilfen von umgerechnet mehr als sechs Milliarden Euro rechnen“, sagt ein Brancheninsider. Das ist deutlich mehr als das Unternehmen für Bau und Ausstattung einer solchen Fabrik veranschlagt – 4,5 Milliarden Euro. Hinzu kommt, dass der für E-Mobilität extrem wichtige US-Markt nur dann zu knacken ist, wenn die Batterien auch im Land hergestellt werden.

Doch auch umgekehrt wird ein Schuh draus: Wer gegen die mächtige asiatische Konkurrenz auf dem europäischen Markt einen Fuß in die Tür bekommen will, sollte in der EU auch eigene Fertigungskapazitäten vorhalten. Das könnte für Heide sprechen. Seit Monaten glühen die Drähte zwischen Unternehmen, Landesregierung, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Kommission. „Wir sind weiterhin guter Dinge, dass das Projekt realisiert wird“, sagt der Kieler Staatskanzleichef Dirk Schrödter. Die Frage ist nur: Wann?

Batteriefabrik von Northvolt ist ein komplexes Puzzle

Sicher nicht so schnell, wie ursprünglich erhofft. Schließlich gilt es, ein komplexes Ansiedlungspuzzle zu legen. Denn es geht um mehr als um Fördermittel und einen subventionierten Strompreis. Es geht auch um regulatorische Voraussetzungen, die erst noch geschaffen werden müssen. Zum Beispiel dafür, dass Northvolt günstigen Dithmarscher Windstrom direkt nutzen kann – statt etliche Millionen für hohe Netzentgelte zu bezahlen. Es geht zudem um wichtige Entscheidungen bei der Infrastruktur, etwa den Bau einer direkten Schienenanbindung für die riesige Fabrik, in der jährlich Batterien für bis zu eine Million E-Autos produziert werden sollen.

Es geht natürlich auch um die Bewältigung des Lkw-Lieferverkehrs und um die Frage, wie die bis zu 3000 Beschäftigten zur Arbeit und wieder nach Hause kommen können, ohne jeden Tag im Stau auf B 5 oder B 203 zu verzweifeln. Und natürlich: Es geht auch um die Frage, wo denn so viel Personal überhaupt herkommen soll.

Nicht zu vergessen: Noch gibt es für das 110 Hektar große Areal nicht einmal Baurecht. Auf die Frage, was denn nun wird aus der Gigafactory in Schleswig-Holstein, antwortet das Unternehmen mit dem bekannten Satz: „Eine Entscheidung soll so schnell wie möglich in diesem Jahr getroffen werden.“