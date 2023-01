﻿Geldwertschwund so stark wie 1948 nicht mehr

Nun haben wir es schwarz auf weiß: 2022 herrschte in Deutschland die höchste Inflationsrate seit Einführung der D-Mark 1948. Das Statistikamt gab den vorläufigen Wert mit 7,9 Prozent an. Im Dezember schwächte sich die Teuerung zwar ab – doch das liegt vor allem an der staatlichen Energiekostenhilfe.

Auch wenn sich die Teuerung im Dezember etwas abgeschwächt hat: Die hohe Inflation wird in diesem Jahr ein Problem für viele Menschen bleiben.

Kiel. Nun ist es amtlich: Das Leben in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr so stark verteuert wie seit über sieben Jahrzehnten nicht mehr. Kräftig gestiegene Preise für Energie und Lebensmittel trieben die Jahresinflation 2022 auf 7,9 Prozent. Diese vorläufige Zahl nannte das Statistische Bundesamt am Dienstag. Das ist der höchste Wert seit der D-Mark-Einführung 1948.

Immerhin: Zum Jahresende hat die Teuerung etwas an Fahrt verloren. Allerdings liegt das auch am Effekt der einmaligen Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden.

Nach Schätzung des Bundesamtes lagen die Verbraucherpreise im Dezember um 8,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im November hatte die Teuerung noch bei zehn Prozent gelegen, Schleswig-Holstein lag mit 9,4 Prozent etwas darunter.

Inflation: Ende der Fahnenstange offenbar erreicht

Zweistellige Preissteigerungsraten befürchtet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) absehbar nicht mehr. „Das Ende der Fahnenstange ist offenbar erreicht“, sagt Inflationsexperte Nils Sonnenberg. Für dieses Jahr erwartet er eine durchschnittliche Geldentwertung in Deutschland von 5,4 Prozent.

Allerdings werde dieser Rückgang auch mit den staatlichen Milliarden für die Strom- und Gaspreisbremsen erkauft. Die damit verbundenen Mehrausgaben belasten die öffentlichen Haushalte in diesem Jahr mit 87 Milliarden Euro. Ohne diese Hilfen würde die Inflation 2023 nach IfW-Berechnungen rund zwei Prozentpunkte höher ausfallen.

Für Entwarnung gibt es aus Sicht des Ökonomen noch aus anderem Grund keinen Anlass: „Das Preisniveau bleibt hoch – vor allem bei Lebensmitteln und Energie.“ Dies bringe vor allem Menschen mit geringerem Einkommen in erhebliche Bedrängnis.

Zudem seien laut Sonnenberg die Risiken für die weitere Entwicklung erheblich: „Die Börsen für Energie sind hochgradig politisch – hier können wir im schlechtesten Fall sehr schnell wieder erhebliche Steigerungen sehen.“ Und: Wenn die Energiepreisbremsen im April 2024 auslaufen, könnte die Inflationsrate zunächst wieder steigen.

Preisanstieg: Energie und Lebensmittel sind die Treiber

Preistreiber sind seit Monaten Energie und Lebensmittel. Der russische Angriff auf die Ukraine sowie Lieferengpässe haben die Lage erheblich verschärft. Für Energie mussten Verbraucherinnen und Verbraucher im Dezember 24,4 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich um 20,7 Prozent.

Auch Banken erwarten so schnell keine Rückkehr zur hohen Geldwertstabilität der vergangenen Jahre. „Wir gehen davon aus, dass die Inflationsraten in diesem Jahr auf einem hohen Niveau verharren werden“, heißt es bei der Förde Sparkasse. Konkret zeigten sich die Auswirkungen bei den Kundinnen und Kunden daran, dass bei vielen die Sparquote abnimmt: „Es wird mehr Geld für das tägliche Leben benötigt, für das Sparen steht weniger zur Verfügung.“ Die Inflation sei „ein zentrales Thema“ in Beratungsgesprächen, berichtet die Kieler Volksbank. Die Teuerung werde das gesamte Jahr „weiterhin stark prägen“.

Und vielleicht auch die weitere Zukunft: Aktuell befürchten rund 70 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein, dass sich ihr Wohlstand im Alter aufgrund der Inflation verringern wird. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der Debeka. Im Bundesdurschnitt liegt der Wert sogar bei knapp 75 Prozent.