﻿TKMS-Verkauf: IG Metall stellt Bedingungen

Kiel. Es geht um Tausende Jobs an bundesweit neun Standorten, darunter Kiel, Flintbek, Bremen, Hamburg, Emden und Wismar. Es geht um nationale Schlüsseltechnologie und um die Zukunft des U-Boot-Baus an der Kieler Förde: Der geplante Ausstieg des ThyssenKrupp-Konzerns (Essen) aus dem maritimen Geschäft schlägt nicht nur an der Küste Wellen. Während unter strengster Verschwiegenheit die Investorensuche läuft, hat nun die IG Metall deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen sie einen Verkauf von ThyssenKrupp-Marine-Systems (TKMS) mitträgt – und wo aus Sicht der Gewerkschaft rote Linien verlaufen. Nach Informationen der Kieler Nachrichten ist das Interesse potenzieller Investoren groß, eine Entscheidung soll innerhalb von zwei Monaten fallen.

Möglichst transparent und berechenbar soll dieser Verkauf laufen – und unter enger Einbeziehung der Arbeitnehmerseite. Komplett anders also, als beim Kieler Abzug des Motorenbauers Caterpillar, der strategische Entscheidungen gern mit der Brechstange durchsetzt. Auf Basis einer „Best-and-fair-Owner-Vereinbarung“ – ein Abkommen, das der Arbeitnehmerseite bei wichtigen Entscheidungen Transparenz und Mitsprache sichert – hatten beide Seiten regelmäßige Gespräche zum Verkaufsprozess vereinbart. Am Donnerstag trafen sich Vorstandsvertreter und eine „Beteiligungskommission“ von IG-Metall und Betriebsräten zum ersten Mal.

TKMS: Gewerkschaft fordert einen „Ankerinvestor“

Zuvor bereits hatten Gewerkschaft und TKMS-Betriebsräte an den betroffenen Standorten einen zweiseitigen Flyer verbreitet, in dem sie deutlich machen, dass für sie ein Verkauf des Unternehmens mit seinen insgesamt 5800 Beschäftigten – davon gut die Hälfte in Kiel – nicht um jeden Preis infrage kommt. Eine der zentralen Forderungen – neben der Absicherung von Jobs, Mitbestimmung und Investitionen über Zukunftstarifverträge: Es müsse weiter einen heimischen „Ankerinvestor“ geben, der strategische Entscheidungen beeinflussen kann. Das bedeutet aus Gewerkschaftssicht: Entweder der Bund übernimmt eine Sperrminorität von 25,1 Prozent – wie etwa beim Rüstungskonzern Hensoldt –, oder ThyssenKrupp müsse mit entsprechenden Sicherheitsgarantien durch den Bund an TKMS beteiligt bleiben. Notfalls müsse auch der Verbleib der Marinesparte beim Essener Konzern eine Option bleiben.

Ebenfalls zentral ist diese Bedingung: Eine Zerschlagung von Marine Systems dürfe es nicht geben. Die Großwerft in Kiel steht zwar meist im Fokus, wenn von TKMS die Rede ist, doch unter dem Dach der maritimen ThyssenKrupp-Sparte steckt ein ganzes Bündel von Industriebeteiligungen, deren Aktivitäten eng miteinander verzahnt sind. Darunter etwa der Sonartechnik-Spezialist Atlas Elektronik in Bremen und Wedel mit seiner Tochter Hagenuk Marinekommunikation in Flintbek sowie der Überwasserschiffbau an den Werftstandorten Hamburg, Emden und Wismar. Branchenbeobachter gehen allerdings auch nicht davon aus, dass es zu einer Zerlegung des Unternehmens kommt. Als ThyssenKrupp vor sechs Jahren die Komplettübernahme von Atlas vollzog, stand dahinter schließlich das klare Ziel, die Position von TKMS als global agierenden Systemanbieter zu stärken.

Zerschlagung von TKMS würde keinen Sinn ergeben

Hinzu kommt: Kürzlich erst hatte TKMS das Tochterunternehmen Nextgen mit Sitz in Kiel gegründet, das die Kompetenzen der gesamten Gruppe nach Chancen für das zivile Geschäft durchleuchten soll. Das Spektrum reicht hier vom Brennstoffzellen-Antrieb für Spezial- und Binnenschiffe über Unterwasserdrohnen bis zur Komplettlösung zur Beseitigung gefährlicher Munitionsaltlasten im Meer. Auch für solche Projekte wäre eine Zerschlagung der Gruppe kontraproduktiv. Oder wie es ein Insider formuliert: „TKMS ist in der jetzigen Struktur ein Vermögenswert, den man sonst nirgendwo findet.“

Konzern-Vorstand Oliver Burkhard – früher IG-Metall-Chef in Nordrhein-Westfalen – hatte 2022 die Führung von TKMS übernommen und Gespräche mit potenziellen Partnern und Investoren aufgenommen. Insidern zufolge, so berichtet das „Handelsblatt“, ist der börsennotierte US-Finanzinvestor Carlyle an einem Einstieg interessiert. Als mögliche Partner gelten die niederländische Damen-Gruppe und Saab aus Schweden.

