﻿Getränke-Unternehmer Waldemar Behn mit 67 gestorben

Getränke als Leidenschaft: Gemeinsam mit seinem Bruder Rüdiger führte Waldemar Behn eines der bekanntesten Unternehmen Schleswig-Holsteins. Auch die Entwicklung so bekannter Marken wie „Küstennebel“ und „Kleiner Feigling“ hat er begleitet. Nun ist Waldemar Behn im Alter von 67 Jahren gestorben.

Eckernförde. Der Getränkehandel war eine seiner Leidenschaften: Mehr als 900 Gastronomen in der Region zählten auf seine Kompetenz. Nun ist Waldemar Behn, geschäftsführender Gesellschafter der Eckernförder Behn-Gruppe, nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

Behn führte seit 1982 zusammen mit seinem Bruder Rüdiger den Getränkefachgroßhandel Behn Getränke GmbH und den Spirituosenhersteller Waldemar Behn GmbH. Beide Unternehmen sind seit 130 Jahren in Familienhand. Die Behn Getränke GmbH mit rund 110 Beschäftigten zählt heute zu den marktführenden Getränkefachgroßhandlungen im Norden Schleswig-Holsteins. Die Waldemar Behn GmbH (170 Beschäftigte) ist einer der bedeutendsten Spirituosenhersteller in Deutschland.

Waldemar Behn: Er führte den Getränkehandel

Strategische Entscheidungen haben beide Brüder stets gemeinsam getroffen, im Tagesgeschäft leitete Waldemar Behn überwiegend den Getränkefachgroßhandel in der Gruppe, Rüdiger (65) führte die Spirituosenherstellung, die mit Marken wie „Küstennebel“ oder „Kleiner Feigling“ bundesweit Erfolg hat.

Von 2002 bis 2020 war Waldemar Behn Aufsichtsratsvorsitzender der Getränkefachgroßhandels-Kooperation Geva, der rund 114 Gesellschafter angehören. Behn war in der Region tief verwurzelt, er war geschätzt für den engen und sehr persönliche Kontakt zu Kunden und Beschäftigten. Der Unternehmer liebte es, Plattdeutsch zu sprechen, pflegte von früher Kindheit an eine Leidenschaft für Autos im Allgemeinen und Oldtimer sowie Lkw im Besonderen – auch in Miniaturausführung. Intensiv engagiert war er auch im Verein Eckernförder Classics, der regelmäßig gut besuchte Oldtimer-Treffen organisiert.

Auch den „Kleinen Feigling“ hat er mitgestaltet

Geschätzt war Behn zudem für sein soziales Engagement – etwa im Rotary Club – aber auch durch Spenden für verschiedenste Organisationen, vor allem auch für Menschen in Not. Waldemar Behn hatte eine künstlerische und grafische Ader, die er privat aber auch im Beruf gerne einsetzte. So hat er beispielsweise die Packungsgestaltung für viele Marken der Gruppe, auch beim „Kleinen Feigling“, mit begleitet.

Die Behn-Gruppe geht auf das Jahr 1892 zurück. Aus dem Start mit einem Pferdefuhrwerk und aus der ehemaligen Brauerei in Eckernförde ist in vier Generationen einer der bekanntesten und bedeutendsten Getränkefachgroßhändler in Schleswig-Holstein und als Waldemar Behn GmbH ein auch international agierender Spirituosenhersteller geworden. Kunden sind Gastronomie, Lebensmittelhandel, Getränke-Märkte, Kliniken, Tankstellen und Veranstalter.