﻿Millionen-Projekt: Kiel bekommt zwei Großwärmepumpen

Wärmeplanung zur Energiewende

Riesige Wärmepumpe für kommunale Wärmeplanung in Kiel - Auf dem Gelände des Küstenkraftwerkes in Kiel soll eine Großwärmepumpe gebaut werden.

Tempo beim Klimaschutz: Bis 2028 soll an der Förde die erste Großwärmepumpe in Kiel entstehen. Geplante Leistung: 50 Megawatt. Um die klimaneutrale Wärmeversorgung in Kiel abzusichern, soll auch ein weiterer riesiger Wärmespeicher gebaut werden. Doch die kommunale Wärmeplanung geht noch weiter.

