Trotz Krisen: Jobmotor in Schleswig-Holstein läuft rund

Es mangelt nicht an Belastungen, doch der Jobmotor in Schleswig-Holstein läuft rund. Um gut acht Prozent ging die Zahl der Erwerbslosen 2022 zurück. Die weiteren Aussichten sind durchaus positiv. Doch der Kräftemangel wird zu einem immer größeren Problem.

Kiel. Trotz vieler Krisen und tausender Geflüchteter aus der Ukraine: Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein zeigt sich überaus robust. Und die Aussichten für das neue Jahr sind insgesamt durchaus positiv. Allerdings: Der Fachkräftemangel belastet die Betriebe immer stärker. Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen macht sich für pragmatische Ansätze stark, um mehr Personal zu gewinnen. So sollte es künftig selbstverständlich sein, dass ältere Menschen auf freiwilliger Basis länger arbeiten. Auch müssten sprachliche Anforderungen an Geflüchtete und Migranten gelockert werden: „Wir können nicht länger erwarten, dass jeder Busfahrer abiturreif deutsch spricht.“

Arbeitsmarkt in SH erweist sich als robust

Am Freitag zogen Madsen und Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion für Arbeit gemeinsam Bilanz für 2022. Ungeachtet der schwierigen Rahmenbedingungen – von Ukrainekrieg über Lieferkettenprobleme und Inflation bis zu hohen Energiepreisen – kann Biercher dieses Fazit ziehen: „Der Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein hat sich insgesamt als äußerst robust erwiesen.“ Selbst der Übergang der Schutzsuchenden aus der Ukraine in die Grundsicherung und damit in die Arbeitsmarktstatistik habe an dieser Gesamteinschätzung nichts geändert. Und so kann Biercher diese Tatsache nennen: 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen im Vorjahresvergleich um 7300 oder 8,2 Prozent gesunken. Rechnet man die arbeitslos gemeldeten Ukrainerinnen und Ukrainer heraus, dann liegt das Minus sogar bei 10 400 oder 11,7 Prozent.

Arbeitsmarkt: Fachkräftemangel bleibt das drängendste Problem

Ende 2022 waren in Schleswig-Holstein noch 84 300 Menschen erwerbslos gemeldet. Gleichzeitig suchen Unternehmen weiter händeringend Personal und stellen auch ein – stärker sogar als im Vorjahr. Und so lag die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2022 kontinuierlich über dem Wert von einer Million. Im Vorjahresvergleich wuchs sie um 17 700 oder 1,7 Prozent. Biercher: „Auch die Personalnachfrage lag 2022 über dem Niveau des Vorjahres.“

Minister Madsen hob vor allem die positive Entwicklung bei den arbeitslosen Jugendlichen und den Langzeitarbeitslosen hervor: „Die Zahl der erwerbslosen Menschen unter 25 Jahre ist geringer als vor der Coronapandemie und auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen konnte weiter reduziert werden.“ So seien 2022 rund 7400 Jugendliche arbeitslos gewesen, 2019 waren es noch 7900 – das ist ein Rückgang von 6,3 Prozent.

Biercher: Zahl der Arbeitslosen wird weiter sinken

Mit Blick auf das neue Jahr zeigt sich Biercher zuversichtlich – trotz aller Unabwägbarkeiten: „Die Arbeitsmarktlage bleibt insgesamt stabil.“ Aufgrund des hohen Arbeits- und Fachkräftebedarfs erwartet er einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und einen weiteren Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.

Das große Problem bleibt: Viele Unternehmen finden längst nicht so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie sie benötigen, um ihre Aufträge abzuarbeiten. Biercher: „Für alle Arbeitsmarktpartner wird die Arbeits- und Fachkräftesicherung die zentrale Herausforderung bleiben.“ Arbeitsagenturen und Jobcenter würden daher insbesondere in die Qualifizierung von Arbeitslosen und Beschäftigten investieren und sich „gleichzeitig dem Thema ‚faire Erwerbsmigration‘ mit besonderem Nachdruck widmen.“

Madsen appelliert auch an Unternehmen

Auch das Land will das Thema Personalmangel mit Förderprogrammen verstärkt angehen. Madsen: „Die Fachkräftesicherung ist ein Schwerpunkt dieser Legislaturperiode.“ Der Minister zählt die anstehenden Projekte auf: Klimaschutzfachkräfteprogramm, Pakt für Gesundheits- und Pflegeberufe, Förderprogramm für Projekte zur Fachkräftesicherung und das Welcome Center in Kiel. Madsen appellierte zugleich an die Unternehmen, selbst an konkreten Veränderungen zu arbeiten. „Ein attraktives Arbeitsangebot wird nicht allein durch einen Obstkorb geschaffen, sondern durch das Grundverständnis, dass Arbeit und Leben zusammengehören und nicht das eine dem anderen untergeordnet ist.“