Härtefallhilfen für kleine und mittlere Unternehmen

Energiekosten zu hoch

Dorfladen am Wildhof in Bordesholm ist zahlungsunfähig

Nach nur 16 Monaten Betrieb ist die Zukunft des Dorfladens am Wildhof in Bordesholm mehr als ungewiss. Die Geschäftsleitung hat am 24. März den Antrag auf Einleitung des Insolvenzverfahrens gestellt. Das sind die Gründe dafür.