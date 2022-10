﻿Hamburg will kein großes LNG-Terminal im Hafen – aber vielleicht ein kleines?

Gas tritt weiter stark aus Nord-Stream-Lecks aus – Deutsche Marine beteiligt sich an Aufklärung

Nach der Beschädigung an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 tritt unverändert stark Gas aus den Lecks, berichtet die schwedische Küstenwache. An der Aufklärung der Geschehnisse will nun auch die deutsche Marine teilnehmen. Die Bundesregierung hat derweil Erkenntnisse, dass die Schäden „keine natürlich Ursache“ haben.