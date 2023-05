﻿Wärmewende: Günther sagt Heizungsbesitzern Planungssicherheit zu

Kiel. Es war ein eilig anberaumtes Spitzengespräch, zu dem Daniel Günther am Dienstag geladen hatte. Thema: die Wärmewende und die damit verbundene Verunsicherung von Heizungseigentümern. Mit am Tisch: Wohnungswirtschaft, Energieversorger, Kommunalverbände, Verbraucherschützer. Plus Finanzministerin, Bauministerin, Umweltminister und natürlich der Ministerpräsident selbst. Ergebnis nach gut zwei Stunden: Eine Ampellösung soll Heizungseigentümern Klarheit verschaffen. Und die Stadtwerke können beim Aufbau von klimafreundlichen Nah- oder Fernwärmenetzen auf eine Milliardenbürgschaft des Landes setzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eile des Spitzentreffens resultiert aus dem enormen Zeitdruck. Schließlich will Schleswig-Holstein in 17 Jahren klimaneutral sein. Und auch der Bund erhöht den Druck: Ab 2024 dürfen – von einigen Ausnahmen abgesehen – nur noch Heizungen eingebaut werden, die mindestens zu 65 Prozent klimaneutral betrieben werden. Gleichzeitig jedoch – und jetzt wird’s kompliziert – wollen Bund und Land den Ausbau kommunaler Wärmenetze vorantreiben. Das könnte beispielsweise dies bedeuten: 2024 investiert eine Familie Zehntausende Euro in eine Wärmepumpe – um wenig später zu erfahren, dass schon bald der Anschluss an ein kommunales Netz möglich ist. Es drohen, so warnte jüngst der Eigentümerverband Haus & Grund, gewaltige Fehlinvestitionen.

Orientierung für Heizungseigentümer: So sieht die Wärmnetz-Ampel aus

Nun will die Landesregierung Klarheit schaffen, und zwar durch eine Art Ampelsystem, das Immobilieneigentümern signalisiert: Bei dir gibt es schon ein kommunales Netz (grün), bei dir kommt eins (gelb), oder aber: Bei dir ist mit einem Anschluss nicht zu rechnen (rot). Zwar gibt es schon eine Wärmenetzkarte, doch die – so räumte auch Günther ein – weist noch viele weiße Flecken auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Nach den Beschlüssen auf Bundesebene treiben die Menschen zu Recht die Fragen um, wie und zu welchen Preisen sie künftig ihre Wohnungen und Häuser heizen können“, sagte der Regierungschef nach dem zweistündigen Gespräch. Viele seien in Sorge, dass sie sich notwendige Investitionen in individuelle Wärmepumpen nicht leisten könnten: „Der Schlüssel für die Wärmewende liegt in den Kommunen.“

Wärmenetze: 78 Kommunen in Schleswig-Holstein müssen Pläne vorlegen

Die 78 größten Kommunen im Land, in denen 60 Prozent der Bevölkerung leben, müssen laut Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) je nach Größe zwischen 2024 und 2027 eigene Konzepte zur klimaneutralen Wärmeversorgung vorlegen. Schließlich sei das Heizen für ein Drittel der CO2-Emissionen im Land verantwortlich, sagte Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Mit der Novelle des EWKG, zu der ab Sommer Eckpunkte vorliegen sollen, könnte der Kreis der betroffenen Kommunen noch einmal erweitert werden. Pikant: Auch der Bund bastelt an Vorgaben für die Kommunen. Diese, so Günther, dürften den Fortschritt im Norden auf keinen Fall bremsen. Doch die Gefahr besteht: Schleswig-Holstein will 2040 klimaneutral sein, der Bund gibt 2045 als Ziel aus.

Fakt ist: Planungssicherheit brauchen auch die regionalen Versorger. Denn wenn jetzt viele Haushalte in individuelle Wärmelösungen investieren, dann leidet die Rentabilität klimafreundlicher Nah- oder Fernwärmenetze. Und die kosten Riesensummen. Jüngst erst hatte die regionale Energiewirtschaft vorgerechnet, dass zwischen sechs und acht Milliarden Euro notwendig seien, um einen Großteil der Haushalte mit zentralen Wärmelösungen zu versorgen. Günther kündigte an, die Versorger mit Landesbürgschaften in Höhe von zwei Milliarden Euro zu unterstützen, um diesen Kraftakt wuppen zu können. Dafür sei ein Nachtragshaushalt geplant.

Lesen Sie auch

Für SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Losse-Müller ist der Ausbau von Wärmenetzen die günstigste und gerechteste Form der Wärmewende. „Die Landesregierung vollzieht eine richtige Kehrtwende.“ Und es sei richtig, die Stadtwerke zu unterstützen. Bürgschaften allein reichten aber nicht. „Es muss auch echtes Geld als Eigenkapital fließen, sonst zahlen die Verbraucher am Ende doch drauf.“