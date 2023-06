﻿Heizungstausch: Schleswig-Hostein will schneller sein als der Bund

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Heizungsaustausch

Müssen Haushalte in Schleswig-Holstein schon ab 2024 die Heizung tauschen – obwohl der Bund mehr Zeit lässt? So kann es kommen, doch noch ist viel in der Schwebe. Fest steht: Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will den Ausstieg des Landes aus Öl und Gas nicht vom Bund bremsen lassen.