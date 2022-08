Gut ein Jahrzehnt schienen die Bäume in den Himmel zu wachsen: Wohnungen und Häuser in Schleswig-Holstein wurden teurer und teurer. Nun schlagen steigende Zinsen und Zukunftssorgen durch: Die Nachfrage bröckelt deutlich ab. Vor allem Immobilien mit Investitionsbedarf verzeichnen deutliche Preisabschläge.

Kiel. Es ist das Ende einer irrwitzigen Entwicklung: In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Immobilienpreise in Schleswig-Holstein in gefragten Regionen mehr als verdoppelt. In besonders begehrten Lagen konnten Verkäufer Preise aufrufen, die klassischen Wertermittlungsverfahren Hohn sprechen – und diese Preise wurden auch bezahlt. Doch nun ist der Höhenrausch vorbei. Verdreifachte Zinsen, steigende Bau- und Sanierungskosten, explodierende Energiepreise und die Sorge vor einer Rezession: All’ das bremst die Nachfrage nach den eigenen vier Wänden. „Wer Angst um die Zukunft hat, der verschuldet sich nicht“, sagt Björn Petersen. Der Chef des Kieler Immobilienunternehmens Spiering beschreibt die Marktlage so: „Über Jahre wurde er aufgeblasen – nun zischt Luft aus dem Ballon.“

Auch diverse Immobilienportale kommen zu diesem Schluss. Marktneuling Scoperty etwa konstatiert: „Die Zinswende bringt den jahrelangen Wertzuwachs auf den Immobilienmärkten ins Wanken.“ Dies gelte auch für Schleswig-Holstein. Im Landesschnitt kletterten die Quadratmeterpreise nach Zahlen von Scoperty im zweiten Quartal des Jahres zwar immer noch um zwei Prozent, doch regional gibt es gehörige Einschläge. So stellt das Portal für Sylt ein Minus von 40 Prozent fest.