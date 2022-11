﻿Was wird aus Karstadt in Kiel und Lübeck?

Kiel/Essen. Nein, nicht schon wieder! Die rund 17 400 Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof – mehr als 300 davon in Schleswig-Holstein – haben in diesen Tagen ein bitteres Déjà-vu. Doch auch Kundinnen und Kunden sowie Steuerzahler stellen sich diese Frage: Wie viele Leben hat eine Warenhauskette? Zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal zwei Jahren musste der Handelsriese am Montag den Weg zum Insolvenzgericht antreten und Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Daran konnten auch Staatshilfen von rund 680 Millionen Euro nichts ändern.

Es ist ein weiterer Tiefpunkt in dem seit rund vier Jahrzehnten andauernden Niedergang der Warenhäuser. Ihre Blütezeit erlebten die Filialen in den 70er-Jahren. Vier große Ketten warben damals um die Gunst der Kunden: Karstadt, Kaufhof, Horten und Hertie. Doch dann sorgten neue Konkurrenten wie innerstädtische Einkaufszentren, Shopping-Center auf der grünen Wiese, spezialisierte Filial- und Fachmarktketten und später auch der Onlinehandel für ein Ende des Höhenfluges.

Von Karstadt in SH blieben nur die Häuser Kiel und Lübeck

Karstadt, die einst so stolze Kaufhauskette, kämpft seit Jahren ums nackte Überleben. Die Eigentümer wechselten, doch die Probleme blieben. Die Einschnitte des jüngsten Sanierungsversuches waren heftig – auch in Schleswig-Holstein. Von den fünf Konzern-Filialen blieben drei auf der Strecke: Neumünster, Norderstedt und Flensburg. Übrig blieben bis heute die Häuser in Kiel und Lübeck.

Jetzt, im nächsten Restrukturierungsversuch, sollen erneut mehr als 40 der bundesweit noch 131 Filialen geschlossen werden. Was das für Kiel und Lübeck bedeutet? „Das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt absolut nicht einschätzen“, sagt Bert Stach, Fachbereichsleiter Einzelhandel bei Verdi Nord. Mit aller Macht werde die Gewerkschaft für den Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen kämpfen. Für eine Schließung der Häuser in Kiel und Lübeck würde Stach jedes Verständnis fehlen: „Beides sind Filialen in bester Innenstadt-Lage – da muss es doch möglich sein, ein Zukunftskonzept zu entwickeln.“ Vor allem Lübeck kann mit einer langen Historie aufwarten: 1884 eröffnete Rudolph Karstadt in der Hansestadt sein zweites Warenhaus. Das erste baute er 1881 in Wismar. Ursprünglich stand Lübeck 2020 mit auf der Schließungsliste, konnte dann aber doch gerettet werden.

Karstadt Schleswig-Holstein: Branchenkenner wagen keine Prognose

Kiel, mit seinen 20 000 Quadratmetern Fläche auf sechs Ebenen eines der größeren Häuser, galt im ersten Corona-Jahr noch als sicherer Standort. Gilt das auch diesmal? Die Zahlen, die die Kieler Filiale produziert, gelten als solide. „Aber derzeit lässt sich keine Prognose wagen“, sagt ein Branchenkenner, der das Schicksal von Karstadt seit Jahrzehnten intensiv verfolgt.

Auf den ersten Blick laufen die Geschäfte normal an diesem Dienstag nach dem Schock. Ein Tisch mit Plüschteddys lockt in die „Galeria Weihnachtswelt“, auf Damenunterwäsche und Strümpfe gibt es 20 Prozent Rabatt. Doch die Sorge ist greifbar. Zwei Beschäftigte an einer Kasse machen sich gegenseitig Mut. Wie so viele hoffen sie auf die Politik. Tatsache ist: Für den Branchenmix in vielen Innenstädten ist Karstadt ein wichtiger Faktor. „Hier gibt es fast alles“, sagt eine Kundin und fügt hinzu: „Ich würde trauern, wenn es Karstadt nicht mehr gibt.“

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen bedauert die erneute Schieflage des Konzerns, zeigt sich davon aber wenig überrascht. So habe Galeria in den vergangenen beiden Geschäftsjahren hohe Verluste gemacht – und sein Eigenkapital laut Geschäftsbericht vollständig aufgebraucht. Sein Ministerium sei mit dem Unternehmen in Kontakt, noch lägen allerdings keine Informationen zu den einzelnen Standorten vor. Für Kiel und Lübeck hofft Madsen auf „tragfähige Anschluss-Lösungen“. Das Land stehe – wie schon bei der letzten Insolvenz – zu Gesprächen bereit.

Galeria-Karstadt: Schon 2020 gab es harte Einschnitte

Schon mit dem Rettungsverfahren 2020 waren harte Einschnitte verbunden: Die Schließung von rund 40 Filialen, der Abbau von etwa 4000 Stellen und die Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro Schulden sollte dem Unternehmen einen Neustart ermöglichen. Die Hoffnung, dass der Konzern, von vielen Altlasten befreit, erfolgreich durchstarten könnte, erfüllte sich nicht.

Galeria-Eigentümer René Benko – umstrittener Immobilieninvestor und Milliardär – mied in der aktuellen Krise bisher das Licht der Öffentlichkeit, obwohl immer wieder die Forderung laut wurde, er solle mit eigenen Mitteln dem taumelnden Riesen unter die Arme greifen. Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger kritisiert: „Unsere Kolleginnen und Kollegen in den 131 Warenhäusern fragen sich, wo der Eigentümer ist in dieser existenziell höchst bedrohlichen Situation für 17 400 Menschen und ihre Familien.“

Doch hat Benko in seiner Heimat Österreich mit anderen Problemen zu kämpfen. Mitte Oktober fand eine Durchsuchung in seiner Signa-Holding statt. Der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zufolge besteht der Verdacht, dass er einem Spitzenbeamten im Finanzministerium einen Posten bei Signa angeboten haben soll, um eine Steuerprüfung zu beeinflussen.