Mit dem Gemeinschaftsunternehmen Solventus wollen die Stadtwerke Kiel und der Projektentwickler Getproject Solar- und Windparks mit einer Leistung von rund 500 Megawatt verwirklichen. Investitionsvolumen: rund 500 Millionen Euro. Und die Akzeptanz vor Ort? Da haben die Macher schon eine Idee.

Kiel. „Solventus“ – der Name klinge ja ein bisschen nach Anlageberatung, stichelt Ulf Kämpfer. Doch Solventus hat in diesem Fall nichts mit flüssig sein zu tun, sondern mit Energiewende – als Kunstwort aus den lateinischen Begriffen für Sonne und Wind. Aber Klimaschutz, so der Kieler Oberbürgermeister, sei ja auch eine Form der Zukunftsvorsorge.