﻿Ein „Jünger Ludwig Erhards“: Jürgen Westphal wird 95

Hamburg/Kiel. Zwölf Jahre lang – von 1973 bis 1985 – war er Wirtschaftsminister Schleswig-Holsteins. Ein „Jünger Ludwig Erhards“ nennt sich der gebürtige Hamburger, Prädikatsjurist und CDU-Mitglied seit 1961. An diesem Donnerstag feiert Jürgen Westphal seinen 95. Geburtstag.

Natürlich fordert das Alter seinen Tribut, doch die geistige Wachheit, die Lust am politischen Diskurs, hat der schlanke Herr sich bewahren können. Westphal hatte ein Leben, das man wohl abwechslungsreich nennen darf. Er war Anwalt und Chefsyndikus bei Blohm + Voss, Vorstandssprecher der Hadag Seetouristik, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion in Hamburg, Wirtschaftsminister und Landtagsabgeordneter in Kiel, Richter am Hamburgischen Verfassungsgericht.

Die Chemie mit Stoltenberg stimmte, die mit Barschel nicht

Wie Gerhard Stoltenberg auf ihn als Wirtschaftsminister gekommen war, hat der „kühle Blonde“ ihm nie verraten. Sicher war der Ministerpräsident angetan von Westphals Expertise als Manager. Vor allem stimmte die Chemie. Ganz anders war es zwischen Westphal und Uwe Barschel, der 1982 Ministerpräsident wurde, nachdem Stoltenberg dem Ruf Helmut Kohls an die Spitze des Bundesfinanzministerium folgte.

Dass Westphal Ende 1985 der Politik den Rücken kehrte, überraschte viele Begleiter. War da Frust im Spiel? Darüber, dass man ihn nicht fragte, ob er Ministerpräsident werden wollte? Nein, sagt Westphal: „Man muss aufpassen, dass Politik einen nicht auffrisst.“