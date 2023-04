﻿Gasspar-Champion: Zwei Gewinner und ihre Tipps

Kiel. Wenn Dietrich Onnasch (82) Besucher durch sein Haus führt, dann fällt auch dieser Satz: „Besonders gut isoliert ist das nicht hier.“ Onnasch lebt in einem Bungalow in Kiel-Schilksee, Baujahr 1976. Kein optimaler Ort aus energetischer Sicht. Ja, es wurde mal an einigen Stellen nachisoliert, doch noch immer gibt es Kältebrücken, und einfach so die Tür schließen, um nur einzelne Räume zu beheizen, das geht lediglich eingeschränkt, denn alle Ebenen sind über eine Wendeltreppe miteinander verbunden. Tja – und im Keller arbeitet eine fast nagelneue Gasheizung. Wie kann so Energiewende funktionieren?

Onnasch ist auch etwas erstaunt, dass er das Rennen gemacht hat bei der gemeinsam von Stadtwerken Kiel und Kieler Nachrichten im Oktober gestarteten und Mitte März abgeschlossenen Aktion „Kiel sucht den Gasspar-Champion“. Doch die Zahlen der Stadtwerke sind eindeutig, Zählerstände fotografiert, Plausibilitäten geprüft: Onnasch hat 82 Prozent seines Gasverbrauches eingespart. In absoluten Zahlen sind das 2596 Kubikmeter oder mehr als 28 000 Kilowattstunden.

Gasspar-Champion: Wer viel verbraucht, hat mehr Sparpotenzial

Wie war das möglich? Ein Faktor: Wer viel verbraucht, hat natürlich mehr Sparpotenzial als jemand, der lange schon beim Heizen und Duschen den Zählerstand im Nacken spürt. Doch man muss auch sagen, dass Ruheständler Onnasch in seinem Heim mit rund 150 Quadratmetern Fläche sicher einen beachtlichen, aber für so ein Haus keineswegs ungewöhnlich hohen Gasverbrauch hatte. Energiesparen – das war zwar immer schon ein Thema, eins jedoch, das nicht zwingend zu einschneidendem Handeln führte, solange Gas wie selbstverständlich in ausreichender Menge verfügbar war.

Der russische Überfall auf die Ukraine und die folgende Explosion der Gaspreise haben auch Onnasch erschüttert. Er wollte etwas tun – und er musste es auch. Denn die Gasheizung, die noch gar nicht so alt war, machte immer häufiger Probleme. „Natürlich hatte ich an Wärmepumpe und Photovoltaik gedacht“, berichtet der promovierte Physiker. Doch Kosten und Aufwand erschienen ihm untragbar – auch angesichts seines Alters. Zudem wären aufwändige Dämmarbeiten notwendig gewesen – ansonsten würden ihm die Stromkosten für eine Wärmepumpe über den Kopf wachsen. Und so entschied sich Onnasch im März vergangenen Jahres für den Einbau einer neuen und besonders effizienten Gasheizung: „Das war schon mal ein wichtiger Beitrag zur Einsparung.“

Gasspar-Champion Onnasch: Heizverhalten auf dem Prüfstand

Der zweite und mindestens ebenso wichtige Beitrag: Onnasch stellte sein gesamtes Heiz- und Lüftungsverhalten auf den Prüfstand, stellte einzelne Heizkreise der Fußbodenheizung komplett ab, senkte konsequent Raumtemperaturen wie auch den Warmwasserverbrauch durch weniger, kürzeres und kühleres Duschen und schloss dort die Türen, wo die offene Bauweise des Hauses ihm dies ermöglichte. Im Urlaub stellte er die Heizung fast komplett ab. „Das hat es dann in der Summe wohl ausgemacht.“ Was hinzukommt: Wie viele andere Teilnehmer der Aktion, setzt auch Onnasch deutlich mehr Holz zum Heizen ein.

So auch Oliver Schohl (56) aus Neuwittenbek, der an diesem kühlen Märztag zum Hausbesuch empfängt. Der verglaste Kamin im Wohnraum verbreitet Behaglichkeit. Doch dieses Gefühl stellt sich definitiv nur im Wohnraum des Einfamilienhauses (Baujahr 1998) ein. In allen anderen Räumen ist es – man muss es so sagen – schweinekalt. „Ich wollte ein Zeichen setzen gegen die Erpressbarkeit“, sagt Schohl beim Kaffee in der Stube. Und so hat er im März 2022 – kurz nach dem russischen Überfall – die Gasheizung schlicht und einfach ausgeschaltet. Konsequenz: eine Raumtemperatur in diesen Tagen von unter 14 Grad. Und: Ausschließlich kalt duschen. Wenn unbedingt warmes Wasser nötig ist, muss halt der Wasserkocher ran. Schohl gibt zu: „Das ist schon hart und nicht für jeden zu empfehlen.“ Ob er sich so keinen Schimmel einhandelt, oder andere Probleme? „Nein“, sagt der Hardcore-Energiesparer: „Aber natürlich muss man da sehr aufpassen.“ Und wenn es draußen Stein und Bein friert, dann schaltet er natürlich die Heizung an.

Weg vom Gas: Oliver Schohl und seine persönliche Energiewende

Schohl spricht von seiner „ganz persönlichen Energiewende“. Die sei nicht mal eben auf andere übertragbar, sagt er. Um 76 Prozent liegt sein Gasverbrauch unter dem Wert, den das System der Stadtwerke für ihn prognostiziert hat. Das sind – bereinigt um Witterungseffekte – 1094 Kubikmeter oder gut 12 000 Kilowattstunden Gasverbrauch weniger als in der letzten Abrechnung dokumentiert.

Doch Schohl will noch mehr erreichen. Obwohl seine Gasheizung gerade einmal drei Jahre alt ist, möchte er nicht nur weniger Gas verbrauchen, sondern möglichst bald gar keins mehr. Die Anschaffung einer Wärmepumpe ist fest geplant. Und der Weg ins Photovoltaik-Zeitalter wird bereits beschritten: Das Dach der Doppelgarage ist schon mit Solar-Modulen belegt, die demnächst auch ein E-Auto mit Strom versorgen sollen. Und hinter dem Haus steht schon das Gerüst, um Module auch dort aufs Dach zu bringen: „Ein Schritt nach dem anderen“, sagt Schohl: „Schließlich muss das ja auch alles bezahlt werden.“

Seine persönliche Energiewende: Dafür hat Schohl vieles selbst hin- und hergerechnet, geplant, Komponenten bestellt und zusammengebaut. Dabei ist er manches Risiko eingegangen. Zum Beispiel hat er die PV-Module per Paypal in China bestellt. Auch die Wechselrichter und Akkus für seinen Batteriespeicher in der Garage kommen aus der Volksrepublik: „Es hat geklappt, aber dazu kann ich nicht jedem raten.“

Natürlich: Dietrich Onnasch und Oliver Schohl freuen sich riesig, dass sie bei dieser Aktion mit insgesamt rund 1600 Teilnehmern so gut abgeschnitten haben. Viel wichtiger ist ihnen aber, dass durch gemeinschaftliches Engagement viele kleine Beiträge zu einer großen Sparleistung gebündelt werden konnten. Oder wie Pohl es formuliert: „Die Energiewende kann im Großen nur funktionieren, wenn auch im Kleinen die Richtung stimmt.“