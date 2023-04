﻿Viele Kieler suchen sicheren Hafen für ihr Geld

Der Stress im internationalen Bankensektor lässt Geldanleger in der Region vorsichtig werden. Das spürt auch die Kieler Volksbank. Nachdem die Einlagen 2022 geschrumpft waren, legt das Spar-Geschäft nun wieder zu. Häufig gestellte Frage: Wie sicher ist mein Geld?

Kiel. Die Inflation macht Haushalten das Sparen schwer – auch in Kiel. Was logisch klingt, lässt sich nun in Zahlen ablesen: Nachdem das Volumen an Kundeneinlagen bei der Kieler Volksbank über Jahre gestiegen ist und 2020 die Marke von einer Milliarde Euro geknackt hat, ging es im vergangenen Jahr leicht abwärts. Um rund 22 Millionen Euro oder 1,6 Prozent schrumpften die Einlagen bei dem in der Region führenden genossenschaftlichen Institut.