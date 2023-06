﻿„Klimaschutzverträge“: Was bringen sie der Wirtschaft in Schleswig-Holstein?

Kiel. Die Idee klingt gut: „Klimaschutzverträge“ sollen neuen und ökologischen Technologien den nötigen Schub verleihen, damit sie sich am Markt durchsetzen. Der Staat, so die Pläne der Ampel-Koalition, garantiert Unternehmen eine Ausgleichszahlung, die sie für die höheren Kosten der klimafreundlichen Produktion entschädigt. Und: Betriebe sollen für die Dauer von fünfzehn Jahren gegen Unsicherheiten etwa bei der Preisentwicklung von Wasserstoff abgesichert werden. Sobald sich neue Verfahren rechnen, soll Geld zurück an den Staat fließen. Es geht um eine zweistellige Milliarden-Summe.

Ist das der richtige Ansatz, Industrie klimafreundlicher zu machen? Und: Inwieweit kann Schleswig-Holstein von so einem Modell profitieren? Schließlich ist der Norden industriell ja eher schwach ausgestattet. Immerhin: Mit dem Holcim-Zementwerk in Lägerdorf sowie dem Chemieschwerpunkt Brunsbüttel hat das Land Branchen und Standorte, die von so einer Förderung profitieren könnten.

Klimaschutzverträge: Warum Minister Madsen nicht begeistert ist

Doch die Skepsis ist groß. Zwar begrüßt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU), dass der Bund anders als zunächst geplant nun auch mittelständischen Unternehmen Klimaschutzverträge anbieten will – die Grenze des mindestens erforderlichen CO2-Ausstoßes wurde auf ein Drittel reduziert – doch fürchtet der Minister, dass Komplexität und Zeitdruck des Verfahrens die meisten Unternehmen abschrecken. Zunächst müssen die Betriebe in einem Vorverfahren bis Anfang August ihr Interesse bekunden, um dann Gebote abzugeben. Den Zuschlag bekommen die Bieter, mit den geringste Klimaschutzkosten – bis der Topf leer ist.

„Das ist in der Theorie ein sehr guter Ansatz“, sagt Madsen, denn so erreiche man mit begrenztem Fördermitteleinsatz die größtmögliche CO2-Reduzierung. Fragezeichen hat Madsen aber, ob kleine und mittelständische Unternehmen sich an so einem Verfahren beteiligen – oder wegen zu hoher Komplexität davon Abstand nehmen. Schließlich gebe es ja auch noch andere und durchaus verwandte Förderprogramme.

Milliardensubventionen fürs Klima: Arbeitgeber im Norden skeptisch

Nicht nur Madsen befürchtet, dass der Norden nur wenig von Habecks Milliardenpaket profitiert. Schließlich hat Schleswig-Holsteins Wirtschaft einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck als die Wirtschaft in industriestarken Bundesländern – auch weil im Norden der Grünstromanteil heute schon hoch ist.

Mit gemischten Gefühlen betrachtet daher auch Philipp Murmann die Klimaverträge: „Grundsätzlich müssen wir in Deutschland Rahmenbedingungen schaffen, dass energieintensive Industrien noch wettbewerbsfähig produzieren können“, sagt der Präsident des Arbeitgeberverbandes UV Nord. Doch müssten Subventionen die Ausnahme bleiben. Diese dürften zudem nicht nur bestehende Produktionen in den Fokus nehmen: „Mit Blick auf Schleswig-Holstein müssen auch Neuansiedlungen von klimaneutraler Industrie Fördergegenstand werden.“ In der jetzigen Ausgestaltung könnten die Klimaschutzverträge durchaus dazu führen, dass Fördermittel in erheblicher Höhe an Schleswig-Holstein vorbei vergeben werden.

IfW sieht Klimaschutzverträge kritisch: Gefahr der Übersubventionierung

Unterm Strich, so Madsen, bleibe zu befürchten, dass der Umrüstungsbedarf in anderen Bundesländern größer ist, als in Schleswig-Holstein und die Politik der Verlockung erliege, nicht mit dem effizienten Instrument des CO2-Preises zum Umbau der Wirtschaft anzureizen, sondern mit Milliarden von Subventionen.

Eine ähnliche Gefahr sieht Sonja Peterson: „Klimaschutzverträge können richtig ausgestaltet eine sinnvolle Innovationsförderung sein, um Skalierbarkeit, Marktreife und Kostenreduktionen anzustoßen“, sagt die Klimaökonomin am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Aber: „Es besteht leicht die Gefahr der Übersubventionierung“.

Holcim setzt auf Klimaschutzverträge

Für den Baustoff-Konzern Holcim steht dennoch fest: Er ist dabei, die Bewerbung wurde bereits abgegeben. An seinem Standort Lägerdorf bei Itzehoe will das Unternehmen bis 2029 eines der ersten klimaneutralen Zementwerke der Welt betreiben.

Gemeinsam mit Partnern plant Holcim an der schleswig-holsteinischen Westküste die großtechnische Wasserstoffproduktion und grüne Methanolsynthese zur Dekarbonisierung von Petrochemie und Zementherstellung: „Das Instrument des Klimaschutzvertrages ist Bestandteil unseres gemeinsamen Förderantrages“, sagt Arne Stecher, Leiter Dekarbonisierung bei Holcim Deutschland. Das Werk in Lägerdorf hat heute bereits einen Grünstromanteil von rund 80 Prozent, genutzt wird dabei auch die Energie aus dem eigenen Windpark.

