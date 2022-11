﻿Bargeld als Auslaufmodell

Kiel. Man muss nicht Zukunftsforscher sein, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen: Bargeld wird zum Auslaufmodell. In Skandinavien ist es das längst, bei uns wird es das werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geld – egal ob bar, auf dem Konto oder digital – muss im Kern drei Funktionen erfüllen: Recheneinheit, Wertspeicher und Tauschmittel. Als Recheneinheit funktioniert der bare Euro tadellos. Wenn ich ein Brötchen für 60 Cent kaufe und dafür einen Euro gebe, gibt’s 40 Cent zurück. Alles prima. Mit der Funktion als Wertspeicher sieht es schon anders aus – an ihr nagt die Inflation. Als Tauschmittel sind Münzen und Scheine heute zwar genauso gut geeignet wie vor Einführung des bargeldlosen Bezahlens. Geschäfte, die Cash nicht akzeptieren, sind hierzulande noch Exoten. Doch an den Kassen kommt Bares von Jahr zu Jahr seltener zum Einsatz. Längst machen Karte und digitale Bezahlsysteme mehr als die Hälfte des Umsatzes im Handel aus.

Lesen Sie auch

Bargeld funktioniert als Zahlungsmittel, nur nutzen wir es immer weniger. Die meisten jungen Menschen greifen nur noch dann zu Euro und Cent, wenn es gar nicht anders geht. Nur Bares ist Wahres? Allein der Faktor Demografie wird dazu führen, dass dieser Grundsatz schon bald Vergangenheit ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bargeld hat Vorteile – und gewichtige Nachteile

Kein Grund, traurig zu sein. Bargeld hat zwar Vorteile: Es fördert den Überblick über die Finanzen und sichert Anonymität beim Bezahlen. Doch die Nachteile wiegen ebenfalls schwer: Die Bargeldversorgung verursacht hohe Kosten, Bargeld begünstigt die Schattenwirtschaft. Und wenn man es verliert oder Opfer von Diebstahl wird, ist der Schaden kaum wiedergutzumachen.

Aber niemand, der an Münzen und Scheinen hängt, muss sich Sorgen machen: Bargeld wird es so lange geben, wie die Menschen es brauchen. Genau das ist der Punkt: Wir brauchen Bargeld immer seltener. Oder holen Sie noch so oft Nachschub am Automaten wie vor Corona?