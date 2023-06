﻿Energieabrechnung: Chaos mit Ansage

Kiel. Die Hilfe musste schnell kommen, ganz schnell. Klar, denn was bringt eine Energiepreisbremse finanziell gestressten Haushalten im Winter, wenn diese Bremse erst im Sommer greift? Doch viel zu spät hat die Bundesregierung Gas- und Strompreisdeckel konzipiert – um es dann den Versorgern zu überlassen, diese Instrumente fix mal eben umzusetzen. Entlastungsbeträge für Januar und Februar sollten bereits im März ausgezahlt werden. So weit, so realitätsfremd.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abrechnungschaos: IT vieler Stadtwerke überfordert

Denn etliche Versorger konnten ihre IT-Systeme so schnell nicht fit machen für massenhafte Korrekturberechnungen, die das staatliche Eingreifen zur Folge hat. Als Außenstehender mag man fragen: Wie kann das sein? Wir toben uns im Weltraum aus, forschen nach dunkler Materie, lassen KI den Alltag erobern – und erlauben uns so ein Preisbremsen-Chaos?

Tatsächlich ist die Sache komplexer, als man denken mag. Im Einzelfall erfordert die Hin- und Herrechnerei von Abschlagszahlungen und Erstattungsansprüchen natürlich keinen Nobelpreis in Mathe. Komplex wird es aber, diesen Korrekturmechanismus abzubilden in einer fehlerresistenten Software für Zehntausende von Kundinnen und Kunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Abrechnungsstau, wirre Buchungen, verunsicherte Kunden, überlastetes Servicepersonal: Das Chaos bei der Energieabrechnung in Kiel und andernorts kommt mit Ansage. Laut und deutlich hatten die Versorger gewarnt: „Wir brauchen mehr Zeit.“ Die Politik hat ihre Preisbremsen dennoch übers Knie gebrochen – statt übergangsweise gemeinsam mit den Stadtwerken Sofort-Hilfen für Härtefälle zu installieren. Der Preis der Hektik geht weit über die Millionenkosten hinaus, auf denen die Versorger – und am Ende deren Kunden – nun sitzen bleiben: Das Vertrauen vieler Menschen in ihr Stadtwerk hat Risse bekommen.

KN