﻿Beim Umbau Gas geben

Kiel. Die Dekarbonisierung voranbringen: Auch um diese Jahrhundertaufgabe anzupacken, ist die jetzige Bundesregierung gewählt worden. Gemeinsam, unter dem Eindruck des russischen Überfalls auf die Ukraine, hatten sich alle drei Partner verständigt, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Einbauverbot für reine Öl- und Gasheizungen um ein Jahr vorzuziehen. Nun machen Wirtschafts- und Wohnungsbauministerium ernst. Und bekommen dafür Prügel aus den eigenen Ampel-Reihen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verstörend. Aber ja, so funktioniert Politik. Es wirkt naiv, wie sich ein genervter Robert Habeck in den „Tagesthemen“ darüber beklagt, dass der Gesetzentwurf in frühem Stadium an die „Bild“ durchgestochen und publizistisch erwartbar ausgeschlachtet wurde („Heizungsirrsinn!“). Dennoch bestätigt die aufgeheizte Debatte ein weit verbreitetes Denken: Klimaschutz? Wichtig! Er soll aber möglichst nichts kosten.

Habecks Pläne zu Gasheizungen: Natürlich gibt es viele Fragen

Natürlich gibt es Fragen und Unzulänglichkeiten, die man den Heizungsplänen vorhalten muss: Wer kann das bezahlen? Wo sind die vielen Wärmepumpen, die man braucht, um 65 Prozent Erneuerbare beim Heizen zu erreichen? Wo sind die Handwerker, die diese Technik einbauen? Und was ist mit Millionen Häusern, die für eine Wärmepumpe nicht geeignet sind?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alles wichtige Punkte. Doch missbrauchen wir sie nicht als Grund, bei der CO2-Reduzierung vom Gas zu gehen. 40 Prozent der Treibhausgase kommen aus der Wärmeproduktion. Wenn wir hier nicht zu Potte kommen, sind unsere Klimaziele endgültig Makulatur.

Lesen Sie auch

Was, wenn sich ein Haushalt eine Sanierung nicht leisten kann? Oder wenn er nicht rechtzeitig Anlagen und Handwerker bekommt? Dann muss und dann wird es Lösungen geben: staatliche Förderung, Härtefallregelungen, Übergangsfristen. Aber neue Heizungen einzubauen, die über Jahrzehnte Öl oder Gas verbrennen, davon sollten wir ganz schnell wegkommen.