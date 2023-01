﻿Mobilfunkausbau in Schleswig-Holstein: Gefühlt viele Funklöcher

Sie ist vergleichsweise gut – die Mobilfunkversorgung in Schleswig-Holstein. Doch noch immer reißen Verbindungen ab, noch immer gibt es „weiße Flecken“ ohne alltagstaugliches Internet. Wirtschaftsredakteur Ulrich Metschies meint: Daran sind die Netzbetreiber nicht allein schuld.

Kiel. Gemessene und gefühlte Realität – sie klaffen oft weit auseinander, nicht nur beim Wetter. Auch die Versorgung mit Mobilfunk ist in der Lebenswirklichkeit vieler Menschen hierzulande nicht so prall, wie Bundesnetzagentur und Netzbetreiber uns gerne glauben machen wollen. Da ist von 99,x Prozent die Rede, wenn es um die LTE-Abdeckung der Haushalte in Schleswig-Holstein geht. Klassische Funklöcher? Die gebe es im Norden gar nicht mehr. Höchstens „unterversorgte Gebiete“, in denen man zwar mobil telefonieren, aber das Internet praktisch nicht nutzen kann.

Wie passt das zusammen mit immer wieder abreißenden Verbindungen im Zug und im Auto? Was ist mit Tausenden Fahrgästen, die an die Grenzen des Wahnsinns gelangen, beim Versuch, in der Bahn mobil zu arbeiten?

Das Ganze passt nur deshalb zusammen, weil das eine die Netzabdeckung in ihrer Papierform zeigt, das andere aber die harte Realität. Beispiel Bahn: Mag ja sein, dass die Funksignale in akzeptabler Stärke außen an den Zügen ankommen. Das bringt nur nichts, wenn sie dann abprallen, weil gerade Waggons im Fernverkehr mit ihrer Metallkonstruktion und sonnenschutzbeschichteten Fenstern wirken wie faradaysche Käfige.

Mobilfunkversorgung: Auch die Bahn muss ihren Beitrag leisten

Die Netzbetreiber haben – nicht ganz freiwillig, sondern von Auflagen getrieben – in den vergangenen Jahren Gas gegeben beim Netzausbau. Doch der fühlbare Erfolg liegt nicht allein in ihrer Hand. Solange etwa die Bahn technisch nicht nachrüstet und ihre Fahrzeuge mit Repeatern ausstattet, wird sich an Gesprächsabrissen und Offline-Zwangspausen wenig ändern.

Bis Ende 2022 sollten die großen drei Anbieter bundesweit 500 neue Basisstationen errichten. Diese Hürde haben alle gerissen. Das muss man Telekom, Vodafone und Telefónica vorhalten, die natürlich lieber dort investieren, wo viele Kunden leben. Doch zur Wahrheit gehört auch: Bremser beim Netzausbau sind oft Widerstände vor Ort und strenge Naturschutzauflagen. Entsprechend schwierig ist die Suche nach Standorten. Nutzen möchte jeder die Funkantennen, nur sollen sie nicht zu dicht strahlen oder den Blick stören.