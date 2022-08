Kiel. Schon gehört, welche Gasspar-Forderung unser Ministerpräsident über die „Welt am Sonntag“ transportiert hat? Wellness-Hotels im Norden, sagt Daniel Günther, sollten ihre Saunalandschaften in der kommenden Wintersaison nicht in Betrieb zu nehmen. Langsam wird sie doch abstrus kleinteilig, die Energiespardebatte.

Richtig ist: Wenn wir ohne schmerzhafte Versorgungseinschränkungen durch den Winter kommen wollen, dann müssen wir alle an einem Strang ziehen. Das heißt: Jeder und jede muss das tun, was Geldbeutel und vor allem Klimaschutz sowieso gebieten: sehr, sehr achtsam mit Energie umgehen. Die Politik darf und muss zum Sparen auffordern, sollte dabei aber die Verhältnismäßigkeit ihrer Ideen ebenso im Blick behalten wie deren soziale Ausgewogenheit. Wer dem Werft- oder Bauarbeiter, der Kassiererin oder der Pflegekraft den Saunabesuch im Wellness-Hotel vorenthält, der müsste auch die Zwangsabschaltung privater Saunen verlangen. Bitte nicht!

Die große, nun im Raum Kiel anlaufende Energiekampagne hingegen geht in die richtige Richtung. Denn sie ermutigt nicht nur zum Sparen, sondern sie ertüchtigt die Haushalte auch dazu – weil sie konkret zeigt, wie es geht. Wussten Sie zum Beispiel, dass Gasheizungen auch viel Gas verbrauchen, wenn man nicht heizt, und nur selten und dazu lauwarm duscht? Das liegt daran, dass viele Umwälzpumpen mehrmals am Tag warmes Wasser in die Leitungen drücken – das dort sinnlos abkühlt, weil es gerade nicht gebraucht wird. Um solche Verluste zu verringern, braucht es bei älteren Anlagen fachkundige Handwerker. Die sind bekanntlich rar. Im Schulterschluss mit Innungen, Kammern und Betrieben muss die Politik daher eine Offensive starten, die möglichst schnell dem eklatanten Mangel an Installateuren begegnet. Dazu darf es auch ungewöhnliche Ideen geben: Warum nicht eine Turboschulung für Heizungsexperten im Ruhestand?