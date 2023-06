﻿Konjunktur wird zur Wundertüte

Kiel. Was ist das für eine Konjunkturprognose, die das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) abgegeben hat? Ist sie gut, weil es 2024 aufwärts geht und die Inflation sinkt? Oder ist sie schlecht, weil Deutschlands Wirtschaft 2023 schrumpft die Kerninflation (ohne Energiepreise) hoch bleibt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Sommerprognose ist eine Wundertüte, die Optimisten wie Pessimisten Futter bereithält. Das haben die Kieler Ökonomen sich nicht so hingebogen. Es ist die Realität, die so komplex geworden ist durch Pandemieschock, Kriegsschock, Energiepreisschock, Inflation, Zinsschock und Lieferkettenprobleme.

Warum der IfW-Konjunkturchef vom Gulliver-Syndrom spricht

So ergibt sich ein Konjunkturbild, das irritiert: Die Wirtschaftsleistung schrumpft, doch von unterausgelasteten Kapazitäten kann kaum die Rede sein. Im Gegenteil: Viele Unternehmen haben volle Auftragsbücher und zu wenig Personal. Platt gesagt: Die Wirtschaft will wachsen, doch kann sie es nicht, weil eine Mixtur von Belastungsfaktoren eine Ausdehnung der Produktion verhindert. Hinzu kommt eine Bürokratie, die trotz aller Versicherungen nicht weniger wird, sondern immer weiter um sich greift. IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths spricht vom „Gulliver-Syndrom“: Ein Zwergenfaden allein kann den Riesen nicht fesseln, aber die Masse von Fäden hält den Koloss am Boden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Was tun? Kurzfristig gibt es wenig Möglichkeiten. Bürokratieabbau ist eine. Der Staat muss Marktkräfte zähmen. Er darf aber nicht zulassen, dass wir an Regelungswut ersticken. Wachstumskräfte stärken? Gute Idee, wenn sie bedeutet, dass Deutschland attraktiv wird für Arbeitskräfte-Zuwanderung. Und wenn wir endlich wegkommen von einem Wachstum auf Kosten des Planeten.

KN