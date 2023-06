﻿Der Imageschaden ist groß

Kiel. Es ist doch gar keine Frage: Die Sicherheit von Menschen muss immer Vorrang haben vor wirtschaftlichen Überlegungen. Das gilt natürlich auch für die Fachkräfte, die in den kommenden Wochen und Monaten in 40 Metern Höhe daran arbeiten, die kollisionsgeschädigten Holtenauer Hochbrücken wieder in Ordnung zu bringen.

Und so sollte man auch nicht allzu lange daran herummäkeln, dass die noch immer meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt für sieben Wochen von richtig dicken Pötten nur nachts und an Wochenenden befahren werden darf. Ja, die Teilsperrung tut weh, weil sie gerade die Schiffe trifft, die dem Kanal und der Wirtschaft in seinem Umfeld Geld in die Kasse spülen. Sie sind es, die für den Anstieg der Tonnagezahlen sorgen. Sie sind letztlich Garant für die ökonomische Bedeutung des Kanals.

Doch es geht gar nicht so sehr um die wirtschaftlichen Folgen dieser einzelnen Maßnahme, die ja nötig ist, um die drastischen Folgen der Kollision von Ende November zu beseitigen. Es geht vor allem um den Imageschaden. Um das extrem schwierige Bild, das der Kanal schon seit Jahren abgibt. Wenn der NOK Schlagzeilen macht, dann sind es meistens negative, und die werden international sehr genau wahrgenommen: Schleusensperrungen, Geschwindigkeitsreduzierung aufgrund gefährdeter Böschungen, Totalsperrung nach einem Ölaustritt und Modernisierungsmaßnahmen, die sich ewig hinziehen. Und nun auch noch diese Teilsperrung.

Was irritiert, ist vor allem die Verharmlosung der Maßnahme durch die zuständigen Behörden. Da heißt es, die betroffenen Schiffe könnten ja durch vorausschauende Planung auf die Zeiten ausweichen, zu denen die Passage frei sei. Doch zu befürchten ist, dass auch Stammkunden des Kanals auf den Umweg um Skagen im Norden Dänemarks ausweichen.

