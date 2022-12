﻿Auch im Norden: Wirtschaft könnte mit blauem Auge davonkommen

Fällt die viel beschworene Wirtschaftskrise aus? Zunehmend deuten Zeichen in diese Richtung. Das Ifo-Institut hat seine Erwartungen nun nach oben korrigiert. Am Donnerstag wird das Kiel Institut für Weltwirtschaft seine Prognose veröffentlichen. Auch die dürfte etwas freundlicher ausfallen.

Noch ist die Inflation so stark, dass die Kaufkraft schrumpft. Doch das könnte sich im kommenden Jahr ändern.

Kiel. Trotz hoher Energiepreise und empfindlicher Kaufkraftverluste: Deutschland könnte an dem befürchteten Wirtschaftseinbruch vorbeischrammen. Das Münchner Ifo-Institut hat jetzt seine Erwartungen nach oben korrigiert und sagt: „Die erwartete Winterrezession wird milder ausfallen als bislang erwartet.“ Für das kommende Jahr erwarten die Ökonomen nur noch ein Mini-Minus der Wirtschaftsleistung von 0,1 Prozent.

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) wird am Donnerstag seine Konjunkturprognose veröffentlichen. Erwartet wird, dass die Aussagen in eine ähnliche Richtung gehen.

Rückgang der Energiepreise hat Ökonomen positiv überrascht

Nach Ifo-Einschätzung wird die Wirtschaftsleistung in den beiden Winterquartalen zwar schrumpfen, danach aber soll es wieder aufwärts gehen. Positiv überrascht wurden Ökonomen vor allem von einem kräftigen Rückgang der Erzeugerpreise. Zugleich sind die Ölpreise auf das Niveau von Anfang März gerutscht. Kraftstoff hat sich seit Mitte Oktober massiv verbilligt. Der Inflationsdruck schwächt sich zudem ab durch die ab Januar greifenden Preisbremsen für Gas und Strom. „Ab der zweiten Jahreshälfte dürften die Einkommen wieder stärker zulegen als die Preise“, so das Ifo. Das könnte den Konsum beleben.

„Die deutsche Wirtschaft kann infolge gesunkener Energiepreise etwas aufatmen“, sagt IfW-Konjunkturchef Prof. Stefan Kooths. Allerdings sollte sich angesichts „massiver Risiken niemand zurücklehnen, am wenigsten die Wirtschaftspolitik“. Alles in allem belaste die Energiekrise die deutsche Wirtschaft schwer. Verglichen mit den Konjunkturerwartungen vom Winter 2021 reduziert sich die Wirtschaftsleistung nach IfW-Schätzungen allein in den Jahren 2022 und 2023 um 180 Milliarden Euro. Kooths: „Deutschlands wirtschaftliche Aussichten stehen auf sehr unsicherem Grund.“

Die Risiken in der Energieversorgung seien „weiterhin enorm“, so Kooths. Eine Gasmangellage im nächsten Winter sei keineswegs vom Tisch, Mengen und Preise der Flüssiggasversorgung im kommenden Jahr seien noch unklar: „Das Konjunkturbild hat sich leicht aufgehellt, aber für Entwarnung ist es noch zu früh.“

Auch Arbeitgeber in Schleswig-Holstein vorsichtig optimistisch

Auch aus Sicht des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sind die konjunkturellen Horrorszenarien vom Tisch. „Die Zahlen deuten nicht auf einen Konjunktureinbruch in dem Ausmaß hin, wie es ihn in der Pandemie und in der Finanzkrise 2008 gab.“

Verhalten optimistisch zeigt sich die Wirtschaft in Schleswig-Holstein: „Unser Mittelstand ist krisenerprobt“, sagt Philipp Murmann, Präsident der Unternehmensvereinigung UV Nord. Allerdings habe die Pandemie besonders in einigen kleineren Unternehmen „zu große Spuren hinterlassen“. Insolvenzen seien zu erwarten, aber: „Eine Pleitewelle sehen wir derzeit nicht.“

Aus Sicht der Gewerkschaften macht die Ifo-Prognose Hoffnung. Doch DGB-Nord-Chefin Laura Pooth warnt, die Krise dürfe nicht zu sehr auf den Schultern der Beschäftigten lasten: „Nur mit fairen Löhnen können sich die Menschen etwas leisten – das hilft auch der Wirtschaft.“