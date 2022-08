﻿Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf Arbeitsplätze in Kiel aus

Die Arbeitsplätze in der Rüstung sind gesichert. Die meisten der 30 in der Wehrtechnik aktiven Unternehmen in Schleswig-Holstein haben volle Auftragsbücher. Es wird Personal gesucht und die Produktion ausgeweitet. Mit dem Sondervermögen Bundeswehr erwartet die Branche einen weiteren Boom auch für Schleswig-Holstein.

Kiel. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat die Sicherheitslage in Europa mit einem Schlag verändert. In allen Ländern der EU und der Nato wird wieder in Wehrtechnik investiert. Neue Panzer, Flugzeuge und Schiffe sollen beschafft werden. Zu den Bundesländern, die überdurchschnittlich davon profitieren, gehört Schleswig-Holstein.

Bei der Vorstellung des Jahresberichts 2022 zog der Arbeitskreis Wehrtechnik Schleswig-Holstein am Freitag deshalb auch eine fast durchweg positive Bilanz. Die Auswertung einer Umfrage von 18 Betrieben ergab ein fast einheitliches Bild: „Die Wehrtechnik-Unternehmen im Land sind weiter auf der Erfolgsspur“, so Dieter Hanel, Vorsitzender des Arbeitskreises.

Kiel ist die Hochburg der Rüstungsbetriebe im Land

Indiz für den Aufschwung sind die Arbeitsplätze. Ganz vorneweg fährt dabei Kiel. „Hier hat sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Wehrtechnik seit 2010 fast verdoppelt“, so Hanel. 2021 waren bei 15 Unternehmen in Kiel 5263 Menschen direkt in der Wehrtechnik beschäftigt. „Das sind 46 Prozent der Industriearbeitsplätze in der Landeshauptstadt“, so Hanel.

Nachdem sich seit der Jahrtausendwende die Zahl der Industriearbeitsplätze in Kiel von 22.000 auf 11.400 reduziert hat, kommt durch die Wehrtechnik nun ein neuer Impuls. Ganz besonders durch die Werften. „Es ist aber nicht nur der Schiffbau“, so Hanel.

So ist die Zahl der Arbeitsplätze bei Rheinmetall Landsysteme in Suchsdorf beispielsweise binnen drei Jahren von 385 auf 628 wieder hochgeschnellt. In Kiel wird bei Rheinmetall an der Entwicklung und Modernisierung von Panzern der Modelle Boxer, Puma, Lynx, Marder, Leopard, Büffel oder Kodiak gearbeitet.

So hat beispielsweise Litauen gerade angekündigt, 100 weitere Radpanzer vom Typ Boxer bei Rheinmetall zu bestellen. 2016 waren von Litauen bereits 88 dieser Radpanzer geordert und über Kiel verschifft worden.

Export von Panzern an Nato-Partner in Osteuropa läuft auf Hochtouren

Der Export der Panzer an Nato-Partner in Osteuropa läuft auf Hochtouren. Aber auch Aufträge aus Großbritannien und Australien oder Ungarn sorgen für Arbeit bei den Panzerbauern. Insgesamt beschäftigt Rheinmetall in Schleswig-Holstein wieder fast 900 Mitarbeiter. „Tendenz steigend“, wie Hanel erklärt.

Das von der Bundesregierung nach dem Überfall auf die Ukraine aufgelegte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro werde auch Schleswig-Holsteins Wehrtechnik „eine maßgebliche Beteiligung an den Beschaffungsvorhaben“ bescheren, ist sich Hanel sicher. Hier sind es besonders die zusätzlichen Panzer fürs Heer und die U-Boote für die Marine, die in Kiel für Arbeit sorgen werden. Die Kurve bei den Einstellungen zeigt bereits nach oben.

Der Marineschiffbau in Kiel profitiert besonders von der gestiegenen Nachfrage. Hier ist das U-Boot „Illustrious“ für Singapur auf dem Lift bei Tkms. © Quelle: Frank Behling

Gab es 2019 mit der Werft Tkms in Kiel nur ein wehrtechnisches Unternehmen im Land mit mehr als 500 Arbeitsplätzen, so sind es jetzt bereits vier. Tkms steht mit 3081 in Kiel zwar weiter unangefochten auf Platz 1. Es folgen Vincorion in Wedel (650), Rheinmetall in Kiel (628) und die Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft FFG (545).

7434 Arbeitsplätze im Land direkt in der Wehrtechnik

Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 7434 Menschen in der Wehrtechnik beschäftigt. Das sind fast 1200 mehr als noch 2018, wie der Bericht ausweist. Die Liste der Produkte reiche von Munition und pyrotechnischen Produkten über Funk- und Radarsysteme oder Schleudersitze bis hin zu Panzern, U-Booten und Korvetten. 2300 Menschen sind in Schleswig-Holstein aber auch in der Luft- und Raumfahrttechnik beschäftigt.

„Ganz wichtig ist dabei für die Unternehmen der Export. Von 91 relevanten Aufträgen der letzten zehn Jahre entfielen 62 auf den Export“, so Hanel. 26 Aufträge kamen von Staaten außerhalb der EU und der Nato. Schwerpunkte sind hier Asien, der Nahe Osten und Nordafrika.

Bei einer aktuellen Umfrage bewerteten die meisten Unternehmen die Lage überwiegend positiv. Beim Export wollen in der Umfrage 18 Unternehmen die Aktivitäten erhöhen oder zumindest gleichhalten. Treiber ist hier besonders die Werft Tkms, die in Kiel ihre Fertigungsanlagen für U-Boote für 250 Millionen Euro gerade erweitert. Ein Großteil der U-Boote ist für den Export bestimmt.

Die im vergangenen Jahr aufkeimenden Sorgen vor allzu restriktiven Beschränkungen der Ausfuhrregeln durch die neue Bundesregierung sind wieder etwas verflogen. Nur vier der 18 Unternehmen leiden laut der Umfrage unter großen Problemen bei der Genehmigung von Exporten. 14 Unternehmen sehen geringe oder gar keine Probleme. Die Probleme lägen hier laut Hanel zum Teil bei der Bürokratie und der daraus resultierenden langen Bearbeitungsdauer der Anträge. „Das haben wir ja auch bei der Ukraine gesehen“, so Hanel.

Ein Wachstum wird auch bei der Personalplanung in der Wehrtechnik erwartet. Kein Unternehmen will in der Umfrage Personal bis zum Jahresende abbauen. „Die Unternehmen suchen Personal“, so Hanel. Erfreulich sei hier auch die Zusammenarbeit mit Hochschulen. „Mit der Fachhochschule gibt es eine sehr gute Kooperation. Das Interesse ist dort sehr groß“, so Hanel.