﻿Kritik an Lambrecht: Rüstungsindustrie im Norden wartet auf Aufträge

Die vom Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufene „Zeitenwende“ sollte die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro auf Kurs bringen. Doch passiert ist noch nichts. In Schleswig-Holstein macht sich deshalb Unmut breit. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert klare Signale aus Berlin.

Ausländische Marinen schaffen das, was die deutsche Rüstungsbürokratie nicht schafft: Serienbau von Korvetten in nur zwei Jahren für Israel.

Kiel. Zehn Monate ist es her, da verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Zeitenwende und versprach ein 100 Milliarden Euro schweres Paket für die Bundeswehr. Mit dem Geld sollten die größten Defizite der Streitkräfte behoben werden. In Schleswig-Holstein hofften insbesondere die Schiffbauer auf neue Aufträge für die Marine. Doch inzwischen macht sich Ernüchterung breit, denn bislang ist aus dem Bundesverteidigungsministerium dazu nichts zu hören.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat von der Bundesregierung deshalb rasche Investitionsentscheidungen gefordert. „Unsere 30 großen wehrtechnischen Betriebe im Land mit fast 7500 Beschäftigten brauchen endlich klare Signale und Planungssicherheit“, sagte der Regierungschef am Montag nach einem zweistündigen Gespräch mit Branchenvertretern und der Gewerkschaft.

„Die Betriebe stehen in den Startlöchern und warten“, erklärte Philipp Murmann, Präsident des Unternehmerverbandes Nord. Er regte an, beispielsweise im Bundeskanzleramt die Stelle eines zentralen Projektkoordinators einzurichten. Es gebe auf Bundesebene schlicht zu viele Verantwortlichkeiten. „Unnötige bürokratische Hemmnisse müssen weg, damit die angekündigten finanziellen Mittel auch wirklich investiert werden können“, so Murmann.

19500 Arbeitsplätze in der Wehrtechnik

In diesem Fall sind sich Arbeitgeber und Gewerkschaften ausnahmsweise einmal einig. „Wir brauchen eine entschlossene Industriepolitik, nur so können wir Fachkräfte auch hier bei den Betrieben im Land halten“, sagte Stephanie Schmoliner, Geschäftsführerin der IG Metall Kiel-Neumünster. Sie verwies auf die Arbeitsplätze, die davon abhängen. 7500 Menschen arbeiten direkt in der Rüstung. 12 000 weitere bei Zulieferbetrieben im Land.

Besonders verstimmt ist man in Kiel über die Ankündigung, bei den Marineprojekten zu kürzen. So sollen Fregatten der Klasse 126 und Korvetten der Klasse K130 gestrichen werden. Die neuen Tender, Minenjagdboote und Hochseeschlepper sind nicht mal im Papier des Verteidigungsministeriums enthalten.

Die Flotte von Marine-Inspekteur Jan Kaack schrumpft von Jahr zu Jahr weiter. Die magische Zahl von 50 Marineeinheiten ist jetzt schon nicht mehr zu halten. Wenn zum Jahresende die drei letzten Hochseeschlepper außer Dienst gehen, sind es nur noch 48 Einheiten – ein Tiefstand.

Marine schrumpft und schrumpft

„Es wäre fatal, die Liste der geplanten Beschaffungen jetzt zusammenzustreichen – sowohl quantitativ als auch qualitativ“, sagte Günther. Als Industrieland habe man „die einmalige Chance, die Stärken Deutschlands in Forschung und Entwicklung und das weltweit gefragte Know-how im Marineschiffbau auszuspielen“. Auch industriepolitisch sei es entscheidend, die Unternehmen im Norden möglichst kurzfristig am 100-Milliarden-Euro-Paket zu beteiligen. Günther kündigte an, sich bei der Bund- und Länderkonferenz am Donnerstag dafür einzusetzen. Der Kanzler und die Regierungschefs der Länder wollen dann die nationale Sicherheitsstrategie erörtern.

Die Kritik nahm auch Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf. „Nun kommt es auf Tempo und Pragmatismus an“, so Madsen. Er forderte vom Bund endlich beschleunigte Beschaffungsvorhaben, so wie sie auch in anderen Nato-Ländern die Regel seien.

So bestellte Frankreich 2019 für 1,7 Milliarden vier große Marinetanker mit Kampfausrüstung. Der erste Tanker, die „Jacques Chevallier“, kam elf Monate nach der Kiellegung zu Wasser und soll 2023 in Dienst gestellt werden.

Vier Korvetten für Israel in nur zwei Jahren

Das können auch deutsche Werften. Die erste Fregatte für Ägypten und vier Korvetten für Israel lieferte ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) in weniger als zwei Jahren und zu deutlich niedrigeren Preisen als vergleichbare Schiffe für die deutsche Marine.

Die geballte Kritik aus dem Norden trifft vor allem Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Sie hatte im Sommer mehrfach eine Beschleunigung bei der Beschaffung neuer Geräte und der Modernisierung der Ausrüstung angekündigt. Am 7. Juli hatte der Bundestag das entsprechende Beschaffungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Industrie, so die Klage der Branchenvertreter, habe man davon noch nichts bemerkt.