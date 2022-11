﻿Landesregierung zu Northvolt in Heide: „Das Projekt ist nicht gefährdet“

Kiel. Die Batteriezellenfabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt wird an der Westküste Schleswig-Holsteins gebaut – von dieser Überzeugung will sich die Landesregierung auch durch die jüngste Stellungnahme des Konzernchefs Peter Mikael Carlsson in einem Zeitungsinterview nicht abbringen lassen. „Das Projekt ist nicht gefährdet“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) am Mittwoch felsenfest. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass Northvolt zunächst in den USA investiere – und erst später in Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit sieht auch die schwarz-grüne Landesregierung offenbar den Zeitplan akut gefährdet, dass die Fabrik bereits 2023 in Heide gebaut wird und die ersten Batteriezellen für Elektroautos 2025 vom Band rollen. So sieht das Vorhaben von Northvolt laut derzeit noch unverbindlicher Absichtserklärung aus. Die Schweden hatten angekündigt, am Standort Heide mit Hilfe von Offshore-Windstrom die „grünste Autobatterie der Welt“ zu bauen. Fördermittel von 155 Millionen Euro soll Northvolt dafür erhalten.

„Northvolt rüttelt nicht an Investitionen in Schleswig-Holstein“

Für Entsetzen in Schleswig-Holstein sorgte zuletzt jedoch Peter Mikael Carlsson, der im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte, sein Unternehmen werde "möglicherweise der Expansion in den USA zunächst Vorrang gegenüber Europa geben". Hintergrund ist offenbar, dass dort aufgrund eines neuen Gesetzes, dem "Inflation Reduction Act", mit erheblich höheren Fördermitteln zu rechnen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Das Interview zeigt, dass Northvolt nicht daran rüttelt, in Schleswig-Holstein zu investieren“, sagte Tobias von der Heide nun im Wirtschaftsausschuss des Landtages, nachdem die FDP das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Er verstehe die Aussagen eher so, dass es um die Reihenfolge geht – möglicherweise erst eine Batteriezellenfabrik in den Vereinigten Staaten zu bauen und erst im Anschluss in Heide.

Weitere Förderoptionen für Heider Northvolt-Fabrik in Prüfung

„Wir wollen alles dafür tun, dass Schleswig-Holstein zuerst drankommt“, sagte von der Heide für die Landesregierung. Am 29. November könnte eine Entscheidung von Northvolt zu erwarten sein, so der Staatssekretär. Derzeit werde geprüft, ob es weitere Förderoptionen gibt.

„Ich bitte darum, nicht so viel Blues in die Debatte zu bringen“, sagte er an die Adresse von Bernd Buchholz (FDP), den die Antworten der Landesregierung sichtlich nicht zufrieden stellten. „Für ein Projekt dieser Größe ist es normal, dass auch einmal Fragen aufgeworfen werden“, so von der Heide. Das geplante Investitionsvolumen von Northvolt in Heide wird auf vier Milliarden Euro beziffert.