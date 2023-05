Madsen verweist auf Potenziale von Langzeitarbeitslosen

Gebäude-Energie-Gesetz

Lange war sie eher unsexy. Jetzt gilt Fernwärme als Hoffnungsträger der Wärmewende. Doch viele Hauseigentümer sitzen in der Klemme – auch in Kiel. Sie müssen über teure Heizungsinvestitionen entscheiden, ohne zu wissen, ob sie nicht doch einen Anschluss an ein Wärmenetz einplanen können. Was tun?