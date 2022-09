﻿Weinstock: Wohnungsbau darf nicht einbrechen

Kronshagen. Der Wohnungsbau steht massiv unter Druck. Trotz explodierender Preise nimmt Marc Weinstock, Chef der Big-Bau, seine Branche und die Politik in die Pflicht. „Viele Bestandshalter sagen: Wir legen jetzt mal alle Vorhaben auf Eis und machen nichts, bis bessere Zeiten kommen. Es darf aber nicht passieren, dass jetzt im großen Stil Entwicklungsvorhaben einbrechen.“ Spätestens in fünf bis sechs Jahren werde sich das rächen. „Wenn die Politik es nicht schafft, gemeinsam mit privaten Unternehmen und Genossenschaften die Entwicklung aufrechtzuerhalten, wäre das dramatisch.“

Erst kürzlich warnten der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) davor, dass vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs, steigender Preise und der Zinswende die Ziele für neuen bezahlbaren Wohnraum kaum erreichbar sein werden. Kämpfer forderte, das Dickicht der rund 20 000 baurelevanten Vorschriften zu lichten.

Weinstock: Welche Ziele haben Priorität?

Natürlich machten die vielen Normen das Bauen kompliziert, sagt Weinstock. „Aber ehrlicherweise haben wir diese die letzten Jahre auch gehabt und haben das trotzdem geschafft.“ Aus seiner Sicht muss ein grundsätzlicher Zielkonflikt in den Blick genommen werden. „Wir wollen alles gleichzeitig: bezahlbar bauen, schöne Architektur, hohe ökologische Standards erfüllen, Natur schützen und so weiter.“

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, hätten Bauherren bislang Preise angehoben. „Aber jetzt kriegen wir nicht mehr alles miteinander vereinbart. Wir müssen eine ehrliche Diskussion führen, welche Ziele eigentlich Priorität haben.“

Die Big-Bau hat Wohngebiete in Eckernförde und in Heikendorf in Planung. Der Bau auf "Marthas Insel" in Kiel ist in den letzten Zügen. Auf Sylt baut das Unternehmen zum Teil öffentlich geförderte Mietwohnungen in List und Reihenhäuser. "Ich glaube, wir gehören zu den Wenigen, die jetzt weiterbauen. Wir diskutieren aber ganz intensiv, was kann man jetzt machen, wenn einerseits die Kosten steigen und andererseits die Nachfrage ein bisschen bröckelt."

Baukosten stiegen um 36 Prozent

Weinstock beruft sich auf Zahlen der Kieler Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen. Sie prognostiziert für das erste Quartal 2023, dass die Gesamtinvestitionskosten auf 4300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche steigen. „Das ist ein gigantischer Anstieg. Wir haben 2017 noch für 2500 Euro pro Quadratmeter gebaut.“ Seit 2018 seien die Baukosten um 36 Prozent gestiegen. Dachlatten und Holz etwa waren Mangelware.

Weinstock verweist auf ein Spanholzwerk in der Ukraine, das als Lieferant wegfiel. Auf andere Hersteller auszuweichen, kostete Zeit, in der Material knapp war. Nun steige der Preis für Stahl, weil die Produktion viel teurere Energie benötige. „Es fehlt immer irgendwas, und es ist schwer zu prognostizieren, was es sein wird.“ Deswegen falle es Handwerkern schwer, Garantien zu Preisen oder Fertigstellungsdaten zu geben. Bauherren bräuchten Gelassenheit und Flexibilität.

„Aber es sind nicht Lieferketten und Kriegsumstände allein, die die Preise in die Höhe treiben, sondern auch hausgemachte Probleme wie der Anspruch an energetischen Ausbau durch Energieeinsparverordnung oder Gebäudeenergiegesetz.“ Als ein Beispiel nennt er die Vorschrift, Stellplätze für E-Auto-Ladesäulen vorzurüsten, solche Ausbaustandards kosteten mehr. „Paradoxerweise führen sie dazu, dass die Lebensdauer von Gebäuden deutlich abnimmt. Wenn wir heute bauen, haben Häuser nur noch eine technische Nutzungsdauer von 35 Jahren.“ Früher hätten sie 100 Jahre gehalten.

Nachfrage nach Eigentum sinkt

Weinstock wünscht sich zudem mehr Verlässlichkeit von der Politik. So sei es etwa nicht besonders hilfreich, wenn der Bund in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die KfW55-Förderung streiche.

Maximalforderungen zu geförderten Wohnraum bringen aus seiner Sicht nichts. „Wenn ich den Anteil hochschraube, steigen automatisch die Kosten im frei finanzierbaren Wohnungsbau.“ Das werde nur dafür sorgen, dass Menschen knapp über der Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein kaum noch eine Chance auf Eigentum haben.

Zwar sinke die Nachfrage durch das veränderte Zinsumfeld, sie komme aber nicht zum Erliegen. „Wir verkaufen gerade Grundstücke in Neumünster. Das läuft ein bisschen langsamer als sonst, weil die Leute länger brauchen, um eine Finanzierungszusage zu bekommen, aber es läuft.“ Für 24 Reihenhäuser auf Sylt, im günstigeren Segment, gebe es sogar 1000 Interessenten.