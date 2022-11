Die IG Metall erhöht den Druck: Bundesweit gab es am Donnerstag Kundgebungen, wie hier bei Ford in Köln. Am Freitag wird der Norden ein Schwerpunkt von Warnstreiks sein – auch in Kiel.

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie erfasst nun auch Schleswig-Holstein mit Wucht: Am Donnerstag waren Beschäftigte erstmals in allen fünf norddeutschen Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag gibt es Arbeitskampfmaßnahmen und Kundgebungen in Kiel und Neumünster.

