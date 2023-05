﻿Droht bei Anschütz nun doch Personalabbau?

Kiel. Die Zuversicht bei Anschütz war groß, als der Navigationsgerätehersteller im vergangenen Winter vom US-Konzern Raytheon wieder in Kieler Hände wechselte. Mit der Übernahme durch die Dr. Dieter Murmann Beteiligungsgesellschaft (DMB) sollten alle 550 Arbeitsplätze in Kiel-Wik erhalten bleiben. Nun sorgt jedoch eine Ankündigung über Umstrukturierungen für Unruhe in der Belegschaft, die fürchtet, dass Stellen auf der Kippe stehen.

Auf einer Betriebsversammlung wurden die Beschäftigten nach Informationen der Kieler Nachrichten kürzlich darüber informiert, dass das Unternehmen durch organisatorische Maßnahmen Geld einsparen will. Auch Summen sollen genannt worden sein. Ohne die Schere bei den Personalkosten anzusetzen, werde es nicht gehen, hieß es dem Vernehmen nach.

Betriebsrat und Geschäftsführung befinden sich in Gesprächen

Auf Anfrage will Anschütz einen geplanten Stellenabbau nicht bestätigen. An Spekulationen und Gerüchten wolle sich das Unternehmen nicht beteiligen. „Wir entwickeln derzeit eine nachhaltige Strategie für Anschütz, mit der wir das Unternehmen zukunftssicher aufstellen werden“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Niels Möller. „Mit Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten, der Möglichkeit für Investitionen in unsere Zukunft und langfristigen Erfolg am Markt.“

Veränderungen, die dafür notwendig sein könnten, würden derzeit gemeinsam mit dem Betriebsrat abgestimmt. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine weiteren Informationen dazu bekannt geben.“

Der Betriebsratsvorsitzende Frank Otto bestätigt, dass Anschütz Umstrukturierungsmaßnahmen angekündigt hat, weil sich durch den Wechsel vom US-Konzern Raytheon zur kleineren deutschen Holding einige Aufgaben erübrigt hätten. „Wir sind darüber mit der Geschäftsführung in Gesprächen.“ Konkrete Zahlen, wie sich das in Stellen niederschlagen könnte, seien nicht gefallen.

„Wir gucken sehr gespannt auf Anschütz“, sagt Stephanie Schmoliner, Chefin der IG Metall Kiel-Neumünster. Dass es nach einem Eigentümerwechsel zu Umstrukturierungsprozessen komme und dabei über verschiedene Szenarien nachgedacht werde, um den Umsatz zu steigern, sei nicht verwunderlich.

„Ich gehe davon aus und erwarte auch von dem neuen Eigentümer, dass er auf uns zukommt, wenn es Anpassungsmaßnahmen geben sollte, die mit Personalabbau verbunden sind“, so Schmoliner. So sei es die Gewerkschaft aus der Zusammenarbeit mit anderen Murmann-Unternehmen auch gewohnt. Im Moment sei das noch nicht der Fall.

Maritime Industrie macht bisher fast ein Drittel der DMB-Geschäfte aus

Das Kieler Traditionsunternehmen war nach seiner Gründung 1905 mit der Entwicklung des Kreiselkompasses weltweit erfolgreich geworden. Noch heute ist Anschütz einer der führenden Hersteller von Navigations- und Brückensystemen, etwa 30 000 Schiffe sind nach eigenen Angaben damit ausgestattet.

1995 kam das Unternehmen in den Besitz des US-Konzerns Raytheon. Im Dezember 2022 kaufte die Kieler DMB den Betrieb. Der Vertrag trat Ende Februar in Kraft, nachdem alle behördlichen Genehmigungen durch waren. Für die Beschäftigten bedeute die Übernahme keine Veränderung, hatte es damals geheißen.

Unter dem Dach der DMB sind derzeit sechs unabhängig agierende Unternehmensgruppen wie der Kieler Kompressorenhersteller Sauer Compressors, Automobilzulieferer oder Anlagen- und Maschinenbauer aktiv. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Beteiligungsgesellschaft nach eigenen Angaben einen Umsatz in Höhe von 350 Millionen Euro.

Etwa 30 Prozent davon stammten aus der maritimen Industrie. Bisher machte der Automotive-Bereich den größten Anteil der Geschäfte aus, das dürfte sich mit der Anschütz-Übernahme nun verschieben.

KN