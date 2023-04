﻿Ibak investiert zehn Millionen in Schönkirchen

In gesamtwirtschaftlich wackeligen Zeiten setzt das Kieler Unternehmen Ibak ein Zeichen des Wachstums. Für zehn Millionen Euro baut der Spezialist für Kanal-Inspektionssysteme ein neues Fertigungszentrum. Warum das nicht in Kiel entsteht? Alles eine Platzfrage.

Ibak, Spezialist für Kanal-Inspektionssysteme, investiert rund zehn Millionen Euro in das neue Fertigungszentrum in Schönkirchen. Im August 2024 soll es fertig sein.

Kiel/Schönkirchen. Rund zehn Millionen Euro Investitionssumme, fast 5000 Quadratmeter Grundfläche, der Löwenanteil davon für eine hochmoderne Produktionshalle: Das Kieler Unternehmen Ibak – Marktführer für Kanal-Inspektionssysteme – baut ein neues Fertigungszentrum und verdoppelt damit seine Produktionsfläche.

Der neue Gebäudekomplex entsteht nur wenige Kilometer entfernt von der Unternehmenszentrale im Kieler Wehdenweg – allerdings nicht auf dem Gebiet der Landeshauptstadt, sondern in der Nachbargemeinde Schönkirchen. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich begann am Montag der Bau der neuen Niederlassung, die im August kommenden Jahres fertig sein soll.

Ibak-Neubau: Großer Teil der Fertigung zieht um

Errichtet wird der zweistöckige Neubau auf einem gut 14 000 Quadratmeter großen Areal in der Straße Krummland. Neben den Abteilungen Software-Entwicklung, Rohmateriallager, Feinmechanik und Qualitätssicherung soll auch der wesentliche Anteil der Fertigung in die neue Halle umziehen.

„Mit dem neuen Firmengebäude stellen wir sicher, dass wir unserem Platzbedarf als wachsendes Unternehmen gerecht werden können“, sagt Ibak-Geschäftsführer Dorian Hunger. Längere Bemühungen des Unternehmens, eine Erweiterung am Stammsitz zu ermöglichen, waren nicht von Erfolg gekrönt. Interessiert war Ibak an einer Teilfläche der ehemaligen Coop-Zentrale in der benachbarten Benzstraße, doch will der Eigentümer des Areals – die Rewe-Gruppe – den Standort nach Angaben Hungers als Ganzes vermarkten. Zeitweise hatte Ibak auch erwogen, das Unternehmen komplett zu verlagern und ganz groß neu zu bauen. Doch nun sind Dorian Hunger sowie sein Bruder und Mitgeschäftsführer Daniel überzeugt: Die Aufteilung auf Kiel und Schönkirchen passt und lässt sich auch logistisch gut umsetzen. Rund 80 Beschäftigte werden voraussichtlich in das neue Gebäude umziehen.

Ibak hat den Durchblick in der Unterwelt

Wer die Unterwelt der Kanalisation durchblicken will, kommt an Ibak kaum vorbei: In den 78 Jahren seiner Geschichte hat sich das Familienunternehmen mit heute rund 400 Beschäftigten in Kiel sowie an sechs kleineren Standorten und rund 80 Millionen Euro Umsatz zum Weltmarktführer hochgearbeitet. Die Entwicklungen reichen von der kompakten Schiebekamera zur Inspektion von Haus- und Grundstücksentwässerungssystemen bis zum voll digitalen TV-System, das auf einem Fahrwagen mit E-Antrieb und dicken Reifen in großen Abwasserkanälen nach dem Rechten sieht. In Kiel werden auch komplette Transport-Fahrzeuge mit TV-Technik bestückt und in alle Welt verkauft. Und wenn Undichtigkeiten zu beseitigen sind, Verstopfungen oder eingewachsene Baumwurzeln, wenn Kanäle komplett zu sanieren sind, dann können ferngesteuerte Roboter von Ibak auch das erledigen.

Der Anfang war bescheiden: 1945 legte Helmut Hunger mit seiner Gewerbeanmeldung unter dem Namen „Ingenieurbüro Atlas Kiel“ den Grundstein für das heute weltweit operierende Unternehmen mit den USA als größtem Auslandsmarkt. Sein Sohn Werner prägte das Unternehmen über Jahrzehnte.

Das deutsche Kanalnetz: 1,5 Millionen Kilometer lang

Ibak operiert auf einem Wachstumsmarkt – national und international. Der Sanierungsbedarf ist riesig. Allein das deutsche Kanalnetz ist insgesamt etwa 1,5 Millionen Kilometer lang. Allein die Rohre in Schleswig-Holstein erstrecken sich über mehr als 23 600 Kilometer. Der Gesamtwert des deutschen Kanalnetzes lässt sich anhand seines Wiederbeschaffungswertes berechnen: Er beträgt etwa 687 Milliarden Euro.

Etliche Jahrzehnte, oft auch schon ein Jahrhundert, hat die Kanalisation in vielen Städten auf dem Buckel: „Entsprechend groß ist der Bedarf an Inspektions- und Sanierungstechnik“, sagt Daniel Hunger. Digitalisierung, immer kleinere Elektronik und vor allem eine enorm verfeinerte Sensortechnik haben die Leistungsfähigkeit immens gesteigert. Mithilfe hochempfindlicher Lagesensoren, lasergestützter Abstands- und Deformationsmessung, Kameras mit HD-Standard plus ausgefeilter Frästechnik können die Ibak-Systeme kleinste Schäden orten, Rohrleitungen reparieren und ganze Abschnitte sanieren.

Die Menge an erfassten Daten ist gewaltig. „Die verantwortlichen Stellen erhalten aber keinen Wust an Bildern, sondern dank künstlicher Intelligenz eine exakte Analyse“, sagt Dorian Hunger. Ein Problem für viele Kommunen: Wo die oft kurvigen Kanäle entlanglaufen, ist auf Karten nur grob verzeichnet. Mit den Kamerasystemen lässt sich der genaue Verlauf feststellen – was auch verhindert, dass beim Baggern ein Malheur passiert.