﻿Kieler Werft TKMS kehrt zurück auf zivile Märkte

Neues Tochterunternehmen

Soll die Bergung von Munition voranbringen: So könnte das von TKMS entwickelte System aussehen.

Vor 14 Jahren verließ der letzte Containerfrachter das Baudock in Kiel. Das war das Aus für den zivilen Schiffbau bei TKMS in Kiel. Nun soll ein neues Tochterunternehmen den größten deutschen Werftkonzern wieder zu einer Größe auf zivilen Märkten machen. Der Name: NXTGEN Engineering.

