Nicht tauglich: Norwegen storniert Auftrag für Nato-Hubschrauber

In Wismar sollen statt Kreuzfahrtschiffen U-Boote für die Marine gebaut werden: Das Rüstungsunternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) aus Kiel will die Werft übernehmen. Insolvenzverwalter und TKMS informierten darüber am Freitagvormittag. Schauen Sie sich ihre Erklärungen hier im Video an.