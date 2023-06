﻿Nord-Ostsee-Kanal: Teilsperrung für große Schiffe

Kiel. Die Sanierung der kollisionsgeschädigten Holtenauer Hochbrücken trifft den Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal härter als befürchtet. Sehr hohe Schiffe dürfen die international bedeutende Wasserstraße für sieben Wochen nur eingeschränkt passieren. Betroffen sind vor allem große Massengutfrachter, aber auch andere Schiffe mit einer Höhe von mehr als 37 Metern, darunter Kreuzfahrer. In einem Schreiben an Lotsen und Kanalwirtschaft spricht die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung von einer „großen Beeinträchtigung für die Schifffahrt“. Makler sehen rund 15 Prozent ihrer Kunden betroffen und warnen vor einem irreparablen Imageschaden für den Kanal.

Anfang der Woche hatte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Sanierung der Olympiabrücke nach der Kieler-Woche-Pause wieder aufgenommen, die Vollsperrung der Olympiabrücke wurde erneut eingerichtet. Das bedeutet: Der Straßenverkehr – bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von zwölf Tonnen – läuft nun wieder über die parallel verlaufende Prinz-Heinrich-Brücke.

Teilsperrung des Kanals ab 10. Juli

Damit die Bauarbeiter auf dem Gerüst in 40 Metern Höhe die Reparatur an der Unterseite der Brücke „schnell und sicher“ ausführen könnten, hat der Landesbetrieb mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung eine Teilsperrung des Kanals für besonders hohe Schiffe vereinbart. Diese gilt ab 10. Juli bis voraussichtlich 27. August – tagsüber von montags bis freitags.

Auf Nachfrage teilt das Wasser- und Schifffahrtsamt mit, im Schnitt seien drei bis sechs Schiffe täglich von der Teilsperrung betroffen. Diese könnten ihre Fahrten jedoch „in der Regel so anpassen, dass sie die Brücke in den freien Zeiten und am Wochenende passieren können“.

Kanal: Makler rechnen mit erheblichem Schaden

Doch diese Beschreibung wird dem tatsächlichen Schaden der Maßnahme nach Einschätzung der Schiffsmakler nicht gerecht. Zwar fahren täglich im Schnitt mehr als 70 Schiffe durch den Kanal, doch davon sind viele klein. „Betroffen sind nun vor allem die Schiffe, die wirtschaftlich für den Kanal und seine Dienstleister besonders wichtig sind“, sagt Jens-Broder Knudsen vom Maklerunternehmen Sartori & Berger. Er betonte, die Sicherheit der Bauarbeiter habe absolute Priorität: „Doch nach meinem Gefühl wurden die Belange der Schifffahrt nicht angemessen berücksichtigt.“ Isoliert sei die Teilsperrung keine Katastrophe: „Das Problem ist nur, dass der Kanal seit Jahren nur negative Schlagzeilen produziert.“

Nach Angaben des Landesbetriebes gibt es keine Alternative. Im Rahmen der Sanierung müssten rund 650 Kilogramm schwere Stahllamellen unter der Brücke angebracht werden. Eine Passage von Schiffen sei ohne den Schutz durch das Gerüst nur möglich, wenn diese Stahllamellen ausreichend an der Brücke befestigt seien. Da die Brücke durch die Kollision in der Mitte der Fahrrinnen getroffen worden sei, reiche die Kanalbreite nicht aus, um größere Schiffe an der Reparaturstelle vorbeizuführen.

Am 30. November war ein per Frachter transportierter Baukran mit den Hochbrücken kollidiert. Bis Spätherbst rechnet der LBV.SH damit, beide Bauwerke vollständig saniert zu haben.

