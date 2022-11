﻿Nord-Wirtschaft warnt vor „Abgleiten in den Sozialstaat“

Kiel. Das wird mal wieder lecker nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause: Rund 300 Gäste aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens sind an diesem Dienstagabend in das Hotel Kieler Yacht-Club gekommen. Die Vereinigung der norddeutschen Unternehmensverbände (UVNord) hat eingeladen zu einer Traditionsveranstaltung der norddeutschen Wirtschaft – dem Grünkohlessen, Ausgabe 55. Doch auf diesem Event geht es nicht nur kulinarisch deftig zur Sache.

Und so nutzt UVNord-Präsident Philipp Murmann seine Begrüßungsrede für eine Generalabrechnung mit dem Krisenmanagement der Ampelkoalition. Dieses habe „noch erhebliches Entwicklungspotenzial“. Zu häufig, so Murmann, sei der Koalitionsfrieden in Gefahr: „Statt in der Energiepolitik die richtigen Weichen zu stellen, schummelt man sich von einem Problem zum nächsten.“ Das darf man wohl eine Fünf nennen. Es liegt auf der Hand, dass diese Note auf Rot und Grün gemünzt ist und weniger auf die Ampelfarbe dazwischen.

UVNord-Chef kritisiert „Brücken in Sozialtransfers“

Ähnlich sieht es mit Murmanns Beitrag zur Debatte um das Bürgergeld aus. Der UVNord-Chef konstatiert „aktuell ein Abgleiten in den Sozialstaat“. Statt „Brücken in Arbeit werden Brücken in Sozialtransfers geschlagen und es wird sich vom Prinzip Fördern und Fordern verabschiedet“. Gleichzeitig verschärfe sich der Fachkräftemangel: „Dennoch werden mit dem Bürgergeld nur Anreize für Alimentierung und nicht für Aktivierung gesetzt.“

Eine Mahnung richtet Murmann aber auch an die Landespolitik. Beispiel: die Dauerbaustelle A 20. An der Dringlichkeit der Autobahn habe sich in der Vergangenheit nichts verändert: „Statt Resignation brauchen wir hier klare Ansagen auch in Richtung Hannover.“ Dort kämpfen die Grünen in der gerade neu installierten Koalition mit der SPD weiter gegen den Bau neuer Autobahnen.

Forsa-Chef Güllner: Unmut steigert Zahl der Nichtwähler

Hauptredner bei diesem Grünkohlessen ist Forsa-Chef Prof. Manfred Güllner. Auch er zeichnet kein gutes Bild von der Politik. Mit der Art und Weise, wie heute Politik betrieben werde, seien immer mehr Bürgerinnen und Bürger wenig zufrieden. Diese Unzufriedenheit führt zwar noch nicht dazu, dass radikale Parteien am rechten und linken Rand großen Zulauf erhielten: „Der Unmut zeigt sich jedoch in zunehmend hohen Zahlen von Nichtwählern.“ Dass deren Zahl die der Wähler von CDU, SPD, Grünen und FDP zusammen übersteige, werde von den Parteien verdrängt „und von den Medien allenfalls am Rande berichtet“. Gehör fänden bei Politik und Medien immer öfter „sich lautstark artikulierende Minoritäten“. Und das steigere den Unmut der „ohnehin frustrierten Wähler weiter“.