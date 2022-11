﻿Offshore-Windparks: Gravierende Lücken beim Arbeitsschutz

Kiel. Sie verdienen gut, doch die Arbeit tausender Menschen auf Offshore-Windanlagen in der deutschen Nord- und Ostsee ist auch gefährlich. Ein Grundproblem ist bis heute ungelöst: Erleidet ein Techniker oder eine Technikerin hoch oben auf der Generatorgondel einen Unfall oder etwa einen Herzinfarkt, dann hängt es nicht nur vom Wetter ab, wie schnell Hilfe kommt, sondern vor allem auch vom Rettungskonzept des Arbeitgebers oder Anlagenbetreibers. Welche Infrastruktur hält er auf der Plattform vor? Ist er einem Notfallsystem angeschlossen, das möglichst schnell Hilfe aus der Luft sichert? Oder lässt er vielleicht auch arbeiten, wenn die Rettungskette nicht funktioniert? Seit Jahren machen Experten auf gravierende Lücken in der Rettungskette aufmerksam. Dieser gefährliche Zustand soll nach dem Willen Schleswig-Holsteins und Niedersachsens nun endlich aufhören.

Mit einem gemeinsamen Antrag auf der Sozialministerkonferenz an diesem Mittwoch wollen die beiden Küstenländer den Bund auffordern, das Zuständigkeitswirrwar in der sogenannten Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) zu beenden. In diesem Meeresgebiet, auch „200-Meilen-Zone“ genannt, kann ein Küstenstaat in begrenztem Umfang souveräne Rechte und Hoheitsbefugnisse wahrnehmen. Und das, so fordern beide Bundesländer, müsse dringend passieren – mit klarer Kompetenzaufteilung. Sie verlangen vom Bund, die Gültigkeit sämtlicher für den Arbeitsschutz relevanter Gesetze auf die deutsche AWZ auszudehnen, die Zuständigkeit von Behörden dort klar zu regeln und die Kosten für Umsetzung und Überwachung der Arbeitsschutzvorgaben zu übernehmen.

Arbeit auf Offshore-Windanlagen ist oft gefährlich

„Der Ausbau der Offshore-Windenergie darf nicht zu Lasten des Arbeitsschutzes gehen“, mahnt Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Wer auf Nord- und Ostsee bei Wind und Wetter schwere Arbeiten verrichte, sei besonderen Gefahren ausgesetzt: „Es muss sichergestellt sein, dass Menschen im Falle eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung schnell und zuverlässig medizinisch versorgt werden können.“

Grund für den Dauerstreit zwischen Bund und Ländern über die Zuständigkeiten in der AWZ: Dieser Meeresbereich ist kein Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und damit auch nicht föderalisiert. Es gibt also schlicht keine klare Kompetenzzuordnung. Das heißt auch: Schleswig-Holstein hat alle Vollzugsaufgaben des Arbeitsschutzes bislang nur unter Vorbehalt wahrgenommen – und in Vertretung für eine Behörde, die noch gar nicht benannt ist.

Unfall auf Offshore-Anlage: Kein Anspruch auf Rettungsdienst

Eine Folge der ungeregelten Zuständigkeiten: Bei einem Unfall oder einer ernsten Erkrankung in der AWZ können Beschäftigte nicht einfach Leistungen des Gesundheitswesens in Anspruch nehmen – keinen Rettungsdienst, keine Krankenhäuser, keine Ärztinnen oder Ärzte. Sie sind darauf angewiesen, dass die Arbeitgeber oder die Betreiber der Windparks die für eine medizinische Versorgung notwendige Infrastruktur bereithalten.

Hochgradig lebensgefährlich wird es, wenn Rettungshubschrauber nicht starten können – etwa wegen schlechten Wetters, eines Defektes, oder weil Personal ausfällt. Daher dürfen Arbeiten, die mit einem Verletzungsrisiko verbunden sind, nur erledigt werden, wenn die Rettungskette sichergestellt ist. Aktuell ist jedoch überhaupt nicht geregelt, welche Behörde entscheiden darf, ob das der Fall ist. Konsequenz: Arbeiten in der AWZ werden regelmäßig ohne Auflagen durchgeführt – auch dann, wenn eine zeitnahe Rettung ausgeschlossen scheint. Oder wie ein Insider es formuliert: „Das ist dann wie Russisches Roulette“.

Von Von Ulrich Metschies